تعرفه های پرستاری به شورای عالی بیمه رفت/ پرستاران منتظر خبر خوش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی مقدم روز سه شنبه در نشست خبری که در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، اظهارداشت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تیرماه سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جامعه پرستاری در حدود ۱۰ سال است که انتظار اجرایی شدن این قانون را دارد.

وی با اشاره به پیگیری های سازمان نظام پرستاری دوره چهارم برای اجرایی شدن تعرفه های پرستاری، افزود: اخیرا با دستور معاون اول رئیس جمهوری بر روند پیگیری و رفع موانع اجرای قانون تعرفه های خدمات پرستاری، دوباره این قانون روی ریل حرکت قرار گرفت. بطوریکه توانستیم جلسات مشترکی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس داشته باشیم.

شریفی مقدم به جلسه ای که ۱۱ آبان ۹۵ با حضور نمایندگان وزارتخانه های بهداشت و رفاه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور استخدامی، دبیرخانه شورای عالی بیمه و دبیر کمیسیون اجتماعی دولت به منظور بررسی اجرایی شدن تعرفه های خدمات پرستاری برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه سازمان نظام پرستاری به تشریح موضوع و اهمیت اجرایی شدن تعرفه ها پرداخت و در عین حال تبعات زیانبار عدم اجرای آن را مورد تاکید قرار داد.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تعرفه های پرستاری در قالب بسته های خدماتی در اسرع وقت از وزارت بهداشت به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال و از این کمیسیون به شورای عالی بیمه ارجاع شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به نامه دبیر کمیسیون اجتماعی دولت به وزیر رفاه که رونوشت آن روز گذشته به سازمان نظام پرستاری رسیده است، افزود: در این نامه تاکید شده که دولت به دنبال اجرایی شدن تعرفه های پرستاری است.

به گفته شریفی مقدم، ارسال تعرفه های پرستاری از وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال، گام مثبتی است که اتفاق افتاده و حالا پرستاران باید منتظر تصمیم وزارت رفاه و شورای عالی بیمه باشند که این تعرفه ها را تایید کند و برای تصویب، به هیئت دولت بفرستد.

وی با تقدیر و تشکر از معاون اول رئیس جمهوری و مجموعه هایی که در این مسیر گام برداشتند تا تعرفه های خدمات پرستاری به شورای عالی بیمه برسد، افزود: جامعه پرستاری انتظار دارد، شورای عالی بیمه این تعرفه ها را در اولویت کاری جلسات خود قرار دهد.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که تعرفه های خدمات پرستاری هیچ مشکلی برای تایید در شورای عالی بیمه ندارند، گفت: اجرایی شدن این تعرفه ها تنها نیاز به مصوبه دارد.

وی با اعلام اینکه بودجه مورد نیاز برای اجرایی شدن تعرفه های خدمات پرستاری در هر سال ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، ادامه داد: به نظر می رسد این میزان اعتبار برای ۱۰۰ هزار پرستار چشم انتظار اجرای این قانون، رقم زیادی نباشد.

شریفی مقدم افزود: امیدواریم وزارت بهداشت نیز که با ارسال تعرفه های پرستاری به شورای عالی بیمه، با پرستاران همراهی کرده است، حالا با لحاظ کردن این مقدار اعتبار در بودجه سال ۹۶ وزارتخانه، پرستاران را تا قبل از روز پرستار(بهمن ۹۵)، خوشحال کند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پرستاری به عنوان نمایندگان صنف پرستاری به طور مستمر مشغول پایش موضوع است، گفت: 40 دلیل برای اجرایی شدن این قانون وجود دارد که مهمترین آن، افزایش انگیزه کار پرستاری و ارتقای سلامت مردم و بیماران است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اعلام اینکه اجرایی شدن تعرفه های پرستاری به نفع بیمه هاست، افزود: با اجرای این قانون، پرداختی ها در نظام سلامت به عدالت نزدیک تر می شود.

وی با اشاره به همراهی وزارت بهداشت در ارسال تعرفه های پرستاری به شورای عالی بیمه، گفت: وزیر بهداشت با رای مثبت خود در شورای عالی بیمه، پرستاران را خوشحال می کند و آنطور که جلساتی با رئیس کل سازمان نظام پزشکی داشته ایم، دکتر زالی گفته است که رای نظام پزشکی در شورای عالی بیمه در سبد پرستاران خواهد بود. بنابراین، احساس ما این است که وزارت رفاه هم مشکلی با تایید این تعرفه ها نداشته باشد.

شریفی مقدم افزود: بیمه ها هم بدانند که با تعرفه های پرستاری، قیمت خدمات تعرفه هایی که در حال حاضر پرستاران انجام می دهند ولی به نام پزشکان است، به یک سوم کاهش می یابد.