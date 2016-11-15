تشکیل ۱۲۰۰ اداره جدید در سال پایانی دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور نسبت به عدم تحقق وعده های رئیس جمهور در سفر به استان اصفهان انتقاد کرد.

وی گفت: در ۳۰ روز گذشته بیش از ۸۰۰ اداره در شهرستان ها ایجاد شده است. طبق لایحه برنامه نیز قرار است ۴۰۰ اداره جدید تشکیل شود این در حالی است که دولت دنبال کوچک سازی و چابک سازی بود. با تاسیس ۱۲۰۰ اداره جدید، حدود ۱۰ هزار نیروی جدید به بدنه دولت اضافه خواهد شد.

عضو فراکسیون ولایت مجلس با تاکید بر لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص حقوق های نجومی گفت: در حال حاضر مدیرانی در کشور حضور دارند که بالای ۴۰ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می کنند اما برخی مستمری بگیران تامین اجتماعی ۲۷۰ هزار تومان در ماه حقوق می گیرند.

حاجی دلیگانی خطاب به رئیس جمهور گفت: ۲ سال است که به یکی از وزرای شما در خصوص قراردادهای دوقلو انتقاد می کنند. در این قراردادها ۶۷۰ میلیون ارزان فروشی از بیت المال صورت گرفته است.