تصادف زائران کربلا در نهاوند یک کشته و ۷ مجروح برجای گذاشت

حمزه طائفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تصادف در جاده ورودی شهرستان نهاوند از محور جاده آورزمان موجب کشته شدن یک زائر و مجروح شدن ۷ نفر دیگر شد.

وی گفت: این تصادف بین یک دستگاه خودروی پژو حامل زائران اربعین حسینی و یک دستگاه خودرو پراید رخ داد.

طائفی بابیان اینکه در این حادثه راننده پژو پارس به علت انحراف به چپ در مسیر حرکت پراید قرار گرفته، گفت: در این حادثه یک نفر فوت و ۷ نفر از سرنشینان پژو و پراید مجروح شدند.

وی با توصیه به رانندگان در رعایت سرعت مطمئنه و خودداری از سبقت در جاده ها، عنوان کرد: این حادثه عصر دوشنبه رخ داد.

فرمانده پلیس‌راه نهاوند از وقوع ۱۰۳ فقره تصادف جرحی و فوتی در هفت ماه گذشته در نهاوند خبر داد، گفت: از این تعداد ۲۶ فقره تصادف منجر به فوت و ۷۷ فقره تصادف جرحی ثبت‌شده است.

وی در ادامه با اشاره به تعداد مجروحین این تصادفات گفت: طی این مدت ۱۰۹ نفر مجروح و ۳۱ نفر فوت‌شده‌اند.

فرمانده پلیس‌راه نهاوند بابیان اینکه در بحث افزایش تصادفات فوتی و تعداد فوت‌شده‌ها به ترتیب در شهرستان ۸ و ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش مشاهده می‌شود، گفت: متأسفانه سه محور نهاوند - فیروزان، نهاوند - آورزمان و محور برزول - فارسبان نقاط حادثه‌خیز شهرستان نهاوند هستند.

طائفی بابیان اینکه محور نهاوند - فیروزان محور شریانی ارتباط استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان با استان‌های مرکزی، قم و شرق کشور است، عنوان کرد: این محور به‌صورت یک لاین رفت‌وبرگشت بوده و طرح چهار خطه کردن این محور به دلیل کم‌کاری پیمان‌کار و نبود اعتبار متوقف‌شده است.