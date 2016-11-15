تیم شهرداری سنندج از لیگ برتر هندبال زنان حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری چهارمین هفته از دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان، فدراسیون هندبال طی اطلاعیه ای خبر از حذف تیم شهرداری سنندج از حضور در این دیدارها داد.

تیم شهرداری سنندج نایب قهرمان یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر زنان و نماینده ایران در اولین دوره مسابقات جام باشگاه های هندبال زنان آسیا مدارک خود را برای حضور در لیگ به فدراسیون ارایه نکرده است و با وجود اتمام رقابتهای آسیایی و بازگشت این تیم دیدار معوقه این تیم با تاسیسات دریایی در این هفته برگزار نشد.

در اطلاعیه فدراسیون هندبال آمده است:

« با وجود سیاست و مشی فدارسیون در جهت تقویت پایگاه های هندبال و حمایت از فعالیت باشگاه ها در سراسر کشور و تعامل سازنده برای حضور شایسته در مسابقات هندبال از سویی و همچنین به دلیل سوابق ارزشمند و سرمایه انسانی قابل توجه تیم شهرداری سنندج، فدراسیون زمان بیشتری را برای حضور این تیم در لیگ برتر هندبال زنان صرف کرد.

فدراسیون هندبال برای حضور این تیم ارزشمند مکاتبات متعددی را با باشگاه و مقامات مسئول در استان و شهرستان سنندج انجام داد که متاسفانه با وجود همکاری و انعطاف از سوی سازمان لیگ و فدراسیون هندبال، تا پایان وقت اداری دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ مدارک لازم برای حضور در دوازدهمین دوره لیگ برتر هندبال از سوی باشگاه شهرداری سنندج ارایه نشده است.

بر این اساس علی‌رغم خواست و سیاست حاکم بر فدراسیون هندبال و تلاش های گسترده انجام شده، متاسفانه عملا شرایط حضور تیم هندبال «شهرداری سنندج» در دوازدهمین دوره لیگ برتر هندبال زنان کشور وجود ندارد و این لیگ با شرکت ۷ تیم ادامه رقابت های خود را برگزار می کند.