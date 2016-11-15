به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آموزش و پرورش هرمزگان، جاسم جادری در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با بیان اینکه آموزش و پرورش استان هرمزگان در این مدت به دور از حواشی فعالیت کرده است، گفت: اداره آموزش و پرورش با این گستردگی خواهان مشارکت همه است و امیدواریم با این رویه آرام شاهد توسعه و کارآمدی هر چه بیشتر این سازمان باشیم.

جادری با بیان اینکه جایگاه و رده کنونی هرمزگان که در رده ۱۹ از نظر قبولی کنکور قرار دارد با توجه به پیشرفت و بهبود دو برابری این رده نسبت به سال‌های گذشته بسیار ستودنی است، اظهارداشت: کار فرهنگی و تبیین اهمیت تحصیلات عالی در دانشگاه‌های سراسری و درجه یک کشور باید در دستور کار شورای آموزش و پرورش و سایربخش‌های آموزشی استان قرار گیرد.

وی بابیان اینکه آموزش و پرورش بزرگترین خانواده و نظام هر کشور به شمار می‌آید، اظهار امیدواری کرد با مصوبات و تصمیمات اخذ شده در این گونه نشست ها شاهد رفع مشکلات آموزش و پرورش باشیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه توجه به آموزش و پرورش برای یک جامعه مانند نفس کشیدن برای تداوم حیات است، اضافه کرد: در حوزه مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی جا دارد به مردم این استان خسته نباشید بگوییم، چرا که بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان این استان نزدیک به ۵۰ هزار نفر در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند.

وی افزود: باید از سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی و خیران کمک بگیریم تا آموزش و پرورش بتواند بر روی مناطق دورافتاده تمرکز بیشتری کند.

جادری با بیان اینکه همه در جامعه مدیون آموزش و پرورش هستند، تصریح کرد: این سازمان از سازمان‌های با حوزه کاری گسترده است که همواره با کمبود اعتبارات روبرو است، از همین رو می‌توان از قشرهای مخلتف برای اخذ کمک‌ها به آموزش و پرورش کمک گرفت.

وی یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم توانسته است کارهای بسیار بزرگی را انجام دهد که نشان از توجه دولت در این بخش دارد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کمک به آموزش و پرورش در هر سطح و میزانی، کمک به ساختن جامعه است، اظهار داشت: همه باید خود را برای کمک کردن به آموزش و پرورش موظف بدانند.

جادری با بیان اینکه آموزش و پرورش استان هرمزگان در این مدت به دور از حواشی فعالیت کرده است، خاطرنشان کرد: اداره آموزش و پرورش با این گستردگی خواهان مشارکت همه است و امیدواریم با این رویه آرام شاهد توسعه و کارآمدی هر چه بیشتر این سازمان باشیم.