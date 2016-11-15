به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «میشکات کریفا» با عنوان «کیوریتور یا نمایشگاه گردان کیست؟» تاملات و مشاهدات میشکات کریفا در باب عکاسی با همکاری بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران پنجشنبه ۴ آذر در محل خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

میشکات کریفا یک نمایشگاه گردان بین المللی، مولف و مدیر هنری با تخصص هنرهای تجسمی خاور میانه است. او که مقیم شهر پاریس است، برگزاری نمایشگاه های متعدد و چاپ چندین کتاب با موضوع ایران را در کارنامه خود دارد که از آن جمله می توان به نمایشگاه های «نگاه ایرانی» در نگارخانه الکترا در سال ۲۰۰۱، «ایران: تلاقی نگاه ها» در فوتو اسپانیا و «هفت» در گالری لاندوسکی در بولونی بیلانکور در سال ۲۰۰۳ اشاره کرد. نمایشگاه های «سرانجام، رها» در فضای مقابل شهرداری پاریس در سال ۲۰۱۱، «رهایش، تونس، یکسال بعد» در محل انستیتو دنیای عرب در سال ۲۰۱۲ و در الجزایر مجموعه «وقایع و اثرات » را در سال ۲۰۰۴ را نیز مدیریت کرده است. وی همچنین نمایشگاه هایی با مضمون زن برگزار کرده و تالیفاتی درباره زنان هنرمند داشته است.

میشکات کریفا نمایشگاه‌گردان نمایشگاه های انفرادی متعددی نیز بوده است که از میان آنها می توان یوسف نبیل، زینب صدیرا، عباس، حسن حجاج، میمونا گرسی، جانان العینی، فاضل شیخ و دیوید گولدبلات را نام برد. کریفا مدیر هنری هشتمین و نهمین «دیدارهای باماکو- بینال آفریقای» از ژانویه ۲۰۰۹ تا دسامبر ۲۰۱۳ نیز بوده است.

علاقه مندان برای حضور در این کارگاه آموزشی می توانند پنجشنبه ۴ آذر از ساعت ۱۸ به خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.