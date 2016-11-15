دستگیری ۷۰۸ متهم در هفت ماهه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا با اشاره به اجرای ۲۰ مرحله از طرح ارتقای امنیت و آرامش در محله ها و بوستان های شهر تهران گفت: طی هفت ماه ابتدایی سال ۹۵ در مجموع ۷۰۸ مزاحم نوامیس و مخل نظم و امنیت اجتماعی دستگیر و به مقام قضایی معرفی شدند.

وی با اعلام اینکه طرح ارتقای امنیت و آرامش به صورت شبانه روزی و ضربتی در تهران اجرا می شود افزود: این طرح ها که از ابتدای امسال آغاز شده است بنا به درخواست شهروندان و در راستای دستگیری مخلان نظم و امنیت عمومی در سطح شهر تهران انجام می شود.

ساجدی نیا افزود: اجرای این طرح برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان و بر اساس دغدغه ها و نیازهای مردم صورت گرفته است که با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، هنجارشکنان اجتماعی، متعدیان به حقوق شهروندی، مزاحمین نوامیس مردم، افراد شرور، اراذل و اوباش و به طور کلی افرادی که با اعمال خلافکارانه و نامتعارف خود موجبات سلب آسایش و آرامش شهروندان را فراهم می کنند به اجرا درمی آید.

ساجدی نیا با بیان اینکه معیار اجرای این طرح گزارش های مردمی و خواسته های شهروندان تهرانی و شکایات ارائه شده به پلیس است، افزود: گزارش های مردم ابتدا اخذ و ضمن تجزیه و تحلیل مناطق جرم خیز در آنها رصد و پس از تایید عملیات ارتقا امنیت و آرامش در محل مورد نظر برگزار می شود.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه ماموران پلیس پایتخت در اجرای این طرح ضمن حضور مقتدرانه در محله های پایتخت با هر گونه ناهنجای اجتماعی و افرادی که با انجام رفتارهای نامتعارف باعث ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان می شوند برخورد می کنند گفت: ۲۰ مرحله عملیات از سوی ماموران پلیس های تخصصی پایتخت در بوستان ها و محله های تهران به اجرا درآمده که طی آن مزاحمان نوامیس هنجارشکنان نظم و امنیت و خرده فروشان مواد مخدر بازداشت و راهی زندان شدند.

وی در ادامه با تاکید بر محدوده و محل های اجرای طرح های امنیت محله محور گفت: محدوده اجرای این طرح ها، محدوده سر کلانتری های ۱۱ گانه پلیس پایتخت است. متهمانی که در جریان اجرای این طرح ها بازداشت می شوند پس از انتقال به مقر پلیس امنیت عمومی تشکیل پرونده شده و افراد سابقه دار با هماهنگی هایی که با مقام قضایی صورت گرفته برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به جرایم ارتکابی به دادسراهای مربوطه معرفی می شوند.

ساجدی نیا گفت: ۷۰۸ متهم بازداشت شده که از این تعداد و متهمان سابقه دار پس از بررسی سوابق و تفهیم اتهام راهی مراجع قضایی شدند و مابقی دستگیرشدگان پس از دریافت تذکر به قید تعهد آزاد هستند. در بازرسی از وسایل متهمان چندین قبضه سلاح سرد، مقادیری مشروبات الکلی، مقادیری مواد مخدر و محصولات ضدفرهنگی و همچنین اموال مسروقه کشف و ضبط شده است.

وی این اطمینان را به شهروندان و هشدار را به افراد بزهکار داد که پیگیری طرح امنیت و آرامش در محله های شهر تهران یک طرح کارشناسی شده است و با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و اجرای آن از سوی پلیس های تخصصی و یگان های پشتیبانی و عملیاتی همچنان ادامه خواهد داشت.

ساجدی نیا ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح در آینده نه چندان دور نتایج مثبت حاصل از اجرای آن در محلات پایتخت قطعا به افزایش امنیت پایدار و ارتقا ملموس احساس امنیت در جامعه کمک خواهد کرد.

وی گفت: شماره تلفن ۱۱۰ در طول شبانه روز همواره پاسخگوی مردم بوده و آماده شنیدن پیشنهادات و انتقادات شهروندان درباره امنیت و آرامش در محله ها است.