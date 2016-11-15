۶۳۳ تن عسل در زنبورستانهای استان قزوین تولید شد

منصور حاج سید جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس طرح آمار گیری از کلنی های زنبور عسل در سالجاری که همزمان با سراسر کشور در استان قزوین نیز اجرا شد؛ میزان عسل استحصالی در استان ۶۳۳ تن بوده است.

وی بیان کرد: بر اساس این سرشماری این مزان عسل از ۸۳هزار و ۷۲۸ کندو موجود د راستان تولید شده است.

به گفته وی از این تعداد؛ کلنی کندوی عسل ۴۳هزار و ۸۵۸ کندو در شهرستان قزوین، ۱۰هزار و ۷۳۰ کندو در شهرستان بوئین زهرا ء، ۷هزار و ۷۰۴ کندو در آبیک، ۲هزار و ۹۹۶ کندو در البرز، ۵هزار و ۷۴۹ کندو در تاکستان و ۱۲هزار و ۶۹۱ کندو در آوج قرار دارد.

حاج سید جوادی اضافه کرد؛ بر اساس سرشماری انجام شده تعداد افراد شاغل در امر زنبور داری یک هزار و ۶۵۲ نفر هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به خواص درمانی بسیار زیاد عسل شامل جلوگیری از عفونت در معده و روده، خون سازی، بر طرف کننده یبوست و مسکن، رفع خستگی و افزایش کلسیم خون هنوز جایگاه واقعی خود را در سبد غذایی شهروندان ندارد.

حاج سید جوادی یادآور شد: در راستای افزایش تولیدات کمی و کیفی زنبور عسل در طی سنوات گذشته این معاونت اقدام به توزیع ملکه زنبور عسل اصلاح شده کرده است.

وی؛ عملیات ثبت و رکوردگیری از کندوهای زنبور عسل، توزیع ملکه اصلاح نژاد شده، برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی را از مهمترین برنامه های معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی در سال جاری برای زنبور داران استان دانست.