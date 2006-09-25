نماينده ايران در اسكار بايد رنگ و بوي ايراني داشته باشد

مدير كل نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي وزارت ارشاد درباره ويژگي هاي نماينده سينماي ايران در اسكار به خبرنگار مهر گفت: "فيلمي كه به نمايندگي از سينماي ايران براي حضور در اسكار يا هر جشنواره ديگري انتخاب مي شود بايد در بيننده اين احساس را ايجاد كند كه با ديدن آن دارد بخشي از فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم و هويت ملي كشوري به نام ايران را مي بيند."

محمود اربابي ادامه داد: "فيلمي كه از ايران به مراسم اسكار مي رود بايد داراي قابليت هايي باشد كه مد نظر آكادمي اسكار است. در بخش اسكار بهترين فيلم خارجي زبان بايد فيلمي كه از كشور ما معرفي مي شود رنگ و بوي كشور را داشته باشد. در عين حال معيار اصلي اسكار توجه به فيلمي حرفه اي و داراي قدرت بسيار براي ارتباط با مخاطب است. ضمن اينكه اگر نتواند وجه برجسته اي فرهنگ آن كشور را به مخاطبان خود منتقل كند، با فيلم هاي امريكايي اسكار تفاوتي ندارد."

وي در مورد حضور گسترده سينماي ايران در جشنواره هاي خارجي و حضور كمرنگ در اسكار گفت: "اصلي ترين دليل حضور پررنگ سينماي ايران در جشنواره هاي خارجي تلاش براي خروج از پوسته سطحي و كم ارزش سينماي قبل از انقلاب و معرفي وجه خلاقانه و هنرمندانه سينماي ايران بعد از انقلاب بود. پس سينماي ايران بيشتر مورد توجه جشنواره هايي بود كه وجه هنري سينما در آن اعتبار بيشتري داشت. اما سينماي نوين ايران پس از تثبيت كامل مي تواند به دليل امكان ارتباط با مخاطب و سطح بالاي حرفه اي در مراسم اسكار بيشتر بدرخشد."

اربابي در مورد تركيب 11 نفره اعضاء كميته انتخاب هم گفت: "براي هر انتخابي بايد تركيبي كه بيشترين نسبت را با موضوع داشته باشد مورد توجه قرار بگيرد. در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه هر جمعي با جمع ديگر داراي تفاوت هايي است. لذا به نظر مي رسد جمع موجود كه منتخب خانه سينماست درصد زيادي از ويژگي هاي اين موضوع را دارد. هر چند مي توانست با تغييراتي مناسب تر از اين هم بشود."