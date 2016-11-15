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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

زمان پرداخت مستمری برخی بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر کرد

زمان پرداخت مستمری برخی بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر کرد

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان خبر داد و گفت: زمان دریافت مستمری بخشی از بازنشستگان اصلاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم اردلان ضمن تأکید بر عدم تغییر در زمان دریافت مستمری بازنشستگانی که در سال قبل مشمول برنامه نظام پرداخت متمرکز مستمری بودند، افزود: تاریخ پرداخت مستمری آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که از طریق بانکهایی غیر از بانک رفاه کارگران پرداخت می شود و همچنین بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با حروف «کاف» تا «ی» آغاز می‌شود؛ طی سه ماه به بیست و هفتم منتقل می شود.

وی افزود: این برنامه طی ماه های آبان و آذر اجرایی می شود و دو گروه بازنشستگانی که اعلام شد در این دوره در هر ماه مستمری خود را با حداکثر ٣ روز تغییر در یافت می کنند.

اردلان ضمن قدردانی از همکاری و همفکری کانونهای بازنشستگی سراسر کشور و تمامی بازنشستگانی که در برنامه پرداخت متمرکز مستمری مشارکت دارند، گفت: این برنامه برای برقراری عدالت در پرداخت مستمری و رفع همپوشانی‌ها اجرایی می شود و با تکمیل آن مستمری تمامی بازنشستگان تأمین اجتماعی از یک حساب و به صورت متمرکز پرداخت می‌شود.

کد مطلب 3825020

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