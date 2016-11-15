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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

معاون استانداری مازندران:

طرح خرید و ذخیره سازی مرکبات شب عید در مازندران عملیاتی می شود

طرح خرید و ذخیره سازی مرکبات شب عید در مازندران عملیاتی می شود

ساری - معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری مازندران گفت: طرح خرید وذخیره سازی مرکبات برای تنظیم بازار ایام پایانی سال با محوریت استان مازندران عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور صبح سه شنبه در جمع مسئولان استان اظهار داشت: در این طرح بیش از ۴۰ هزار تن پرتقال  برای تنظیم بازار شب عید از سوی سازمان تعاون روستایی استان با همکاری تشکل‌ها واتحادیه های مرتبط از باغداران خریداری وذخیره سازی خواهد شد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها برای مشوق‌های صادرتی اظهار داشت: مبلغ هزار میلیارد ریال اعتبار بعنوان مشوق‌های صادراتی برای محصولات کشاورزی استان مازندران بویژه مرکبات وکیوی اختصاص داده ده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی  وتوسعه منابع استانداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اختصاص این مبلغ می‌تواند قدرت رقابت صادر کنندگان مرکبات وکیوی استان مازندران  را در بازار کشورهای هدف افزایش دهد تصریح کرد  با این کار جهش صادراتی چشمگیری در صادرات این بخش ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از صادر کنندگان فعال استان خواست به منظور بهره مندی از این مشوق‌ها برنامه‌های صادرات مرکبات وکیوی خود را گسترش دهند تا بتوانند از سهم بیشتری از این مشوق هابرخوردار شود.

کد مطلب 3825021

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