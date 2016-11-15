طلا و نقره دسته ۱۰۵ کیلوگرم نیز به نام ایران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که در توکیو ژاپن در حال برگزاری است، نمایندگان دسته ۱۰۵ کیلوگرم جوانان ایران صبح امروزسه شنبه به روی تخته رفتند. برهمین اساس علیرضا دهقان و پیمان جان در مصاف با حریفان خود توانستند مدال طلا و نقره را از آن خود کنند.

علیرضا دهقان در حرکت یکضرب توانست ۱۷۰ کیلوگرم و در حرکت دوضرب ۲۰۶ کیلوگرم را مهار کند تا با ثبت مجموع ۳۷۶ کیلوگرم مدال طلای این دسته را به خود اختصاص دهد.

پیمان جان دیگر وزنه بردار این دسته نیز در حرکت یکضرب ۱۵۸ کیلوگرم و در دوضرب ۲۰۱ کیلوگرم را با بالای سر برد تا با مجموع ۳۵۹کیلوگرم به مدال نقره دست یابد.

بر این اساس نتایج نفرات برتردسته ۱۰۵ کیلوگرم به شرح زیر مشخص شد:

۱- علیرضا دهقان(ایران): حرکت یکضرب ۱۷۰کیلوگرم، حرکت دوضرب۲۰۶ کیلوگرم و با مجموع ۳۷۶ کیلوگرم

۲ – پیمان جان (ایران): حرکت یکضرب ۱۵۸کیلوگرم، حرکت دوضرب۲۰۱ کیلوگرم و با مجموع ۳۵۹کیلوگرم

۳- جین لیون هایو (چین تایپه): حرکت یکضرب ۱۵۲کیلوگرم، حرکت دوضرب۱۶۵ کیلوگرم و با مجموع ۳۴۰ کیلوگرم