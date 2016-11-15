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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان:

خدابنده ۱۷ درصد راه‌های ارتباطی زنجان را به خوداختصاص داده است

خدابنده ۱۷ درصد راه‌های ارتباطی زنجان را به خوداختصاص داده است

زنجان-مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت: شهرستان خدابنده ۱۷.۹۳ درصد راه‌های ارتباطی استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست‌نشان ظهر سه شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان خدابنده و راهدارخانه‌ها، افزود: عمده تصادفات جاده‌های استان زنجان ناشی از رفتار پرخطر رانندگان است، اما در برخی موارد، راه نیز در بروز و شدت تصادف نقش دارد.

وی اظهار کرد: فعالیت‌ نیروهای راهداری استان با توجه به نیاز مردم به خدمات مورد نظر، از حساسیت قابل توجهی برخوردار است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت: توجه به امر ایمنی جاده ها در کاهش تصادفات بسیار موثر است.

دست نشان تاکید کرد: اقدامات اولیه برای ارتقای ایمنی راه‌ها نقش مهمی در کاهش تلفات تصادفات جاده ای استان دارد.
 

کد مطلب 3825031

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