به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست‌نشان ظهر سه شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان خدابنده و راهدارخانه‌ها، افزود: عمده تصادفات جاده‌های استان زنجان ناشی از رفتار پرخطر رانندگان است، اما در برخی موارد، راه نیز در بروز و شدت تصادف نقش دارد.

وی اظهار کرد: فعالیت‌ نیروهای راهداری استان با توجه به نیاز مردم به خدمات مورد نظر، از حساسیت قابل توجهی برخوردار است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت: توجه به امر ایمنی جاده ها در کاهش تصادفات بسیار موثر است.

دست نشان تاکید کرد: اقدامات اولیه برای ارتقای ایمنی راه‌ها نقش مهمی در کاهش تلفات تصادفات جاده ای استان دارد.

