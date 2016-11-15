لزوم توجه به ایجاد و گسترش انرژی های نوین در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، عباس شیرخانلو در نشست مشترک کاری با مدیران شرکتهای تولید، انتقال و توزیع برق استان هرمزگان، اظهارداشت: برق یکی از زیر ساخت های اصلی توسعه همه جانبه و پایدار استان است و در تأمین برق مورد نیاز استان هرمزگان اقدامات خوب و اثرگذاری انجام شده است.

وی ادامه داد: ایجاد و گسترش انرژی های نوین در هرمزگان باید مورد توجه قرار گیرد و تداوم این نشست‏ها می تواند موجب هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها و رفع مشکلات پیش روی صنعت برق استان شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی از زحمات و تلاش‏های مدیران و کارکنان صنعت برق هرمزگان در گسترش و توسعه کمی و کیفی زیرساخت اصلی توسعه یعنی صنعت برق در استان تقدیر و تشکر کرد.

در این نشست مدیران تولید، انتقال و توزیع برق استان هرمزگان گزارشی از وضعیت تولید، انتقال و توزیع برق در استان هرمزگان را ارائه و همچنین برنامه‏ ها و اقدامات در دست اجرا و آتی خود را تشریح کردند که براین اساس ۲۹۰۰ مگاوات برق در استان تولید می شود که طی سال های اخیر قطعی ناشی از کمبود تولید وجود نداشته و براساس آمار متوسط رشد هدف کشوری پنج درصد اعلام شده و استان هرمزگان از رشد دو درصد در تقاضا در هدف برق برخوردار است.

براساس گزارش ارائه شده تمامی روستاهای استان دارای شبکه برق هستند و صرفاً هشت روستای با جمعیت زیر ۱۰ خانوار فاقد برق در سال جاری برق دار خواهند شد.

سالانه ۲۹۰۰مگاوات برق در هرمزگان تولید می شود

مدیرعامل برق منطقه ای هرمزگان گفت: سالانه ۲هزارو ۹۰۰ مگاوات برق توسط سه نیروگاه بزرگ و چند نیروگاه کوچک در این استان تولید می شود.

حسن کهوری در نشست مدیران شرکتهای تولید، انتقال و توزیع برق استان هرمزگان افزود: با وجود مصرف بالای برق در استان وافزایش تقاضای سالانه ، ولی قطعی ناشی از کمبود تولید نداشته ایم.

وی یاد آور شد: به جز ۸ روستای زیر ۱۰خانوار که هم اکنون در حال برق رسانی هستند، تمام روستاهای استان هرمزگان از شبکه برق برخوردار هستند.