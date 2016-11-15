چهار نماینده ایران فردا به دیدار رقبای خود می روند

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با حضور ۸۰۰ تکواندوکار از ۱۱۰ کشور جهان از فردا چهارشنبه به میزبانی کانادا در شهر «بورنابی» آغاز خواهد شد.

در روز نخست این رقابتهای تکواندوکاراناوزان ۴۵- و ۴۸- کیلوگرم در گروه پسران و اوزان ۴۲- و ۴۴- کیلوگرم در گروه دختران به دیدار رقبای خود می روند.

امیر ولی‌پور تکواندوکار وزن ۴۵- کیلوگرم کشورمان پس از یکدور استراحت باید با برنده دیدار دو نماینده اکراین و اردن مبارزه کند، در وزن ۴۸- کیلوگرم حمیدرضا هادیان نیز به مصاف نماینده آمریکا می‌رود.

مبینا نژاد کته‌سری در وزن ۴۲- کیلوگرم در اولین مبارزه‌اش با نماینده مکزیک دیدار می‌کند و در وزن ۴۴- کیلوگرم نیز سیده کوثر حسینی رو در روی نماینده قبرس قرار می‌گیرد.

این دوره از مسابقات ۵ روز به طول خواهد انجامید و هر روز دو نماینده در بخش پسران و دو نماینده در بخش دختران از تیم اعزامی کشورمان به دیدار رقبای خود می روند.