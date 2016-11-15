آموزش های مهارتی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت ها حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در جمع کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی اظهار کرد: کار و تلاش در اسلام جایگاه بسیار بالایی دارد.

وی با بیان اینکه کار برای کسب رزق و روزی بسیار مهم است، افزود: همچنین مسئله کار جزو مستحبات و عبادات است.

آیت الله عبادی با اشاره به شرایط سخت کارکردن در زمان قدیم، بیان کرد: در آن دوران، انجام کارهای مختلف بیشتر به نوکری کردن شباهت داشت.

وی با بیان اینکه در دوران گذشته زمان زیادی را می طلبد تا یک کارآموز مستقل شود، اظهار کرد: امروز امکانات زیادی برای کاراموزان فراهم شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی مهارت را لازمه انجام هرکاری دانست و گفت: در شرایط امروزی کسب مهارت بسیار آسان شده چراکه امکانات گسترده ای در اختیار جامعه قرار گرفته است.

وی با اشاره به خشکسالی های پیاپی و کاهش بارندگی ها بیان کرد: باید با توجه به کاهش منابع درآمد کشاورزان به سمت کارهای صنعتی برویم.

آیت الله عبادی فراهم نمودن زمینه بازدید عموم مردم از کارگاه های فنی حرفه ای را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: این امر گرایش جوانان و نوجوانان به مهارت آموزی را افزایش می دهد.

وی با اشاره به مهاجرت روستاییان به شهرها، بیان کرد: اگر مسئولان ذیربط در جهت حمایت های مالی به صورت جدی در کنار آموزش های حرفه ای و مهارت های لازم گام بردارند، جمعیت روستاها نگه داشته می شود.

آیت الله عبادی با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای می تواند برای خانواده ثمر داشته باشد، افزود: محصولات تولیدی کارآفرینان نباید بر روی دستشان بماند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: باید زمینه صادرات محصولات تولیدی کارآفرینان استان فراهم شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی هم در این جلسه مهارت آموزی را از رسالت های مهم این مرکز دانست و گفت: خوشبختانه ظرفیت بسیار خوبی برای انجام این رسالت در استان فراهم است.

حسین خوشایند با اشاره به آمار و عملکرد هفت ماهه سال جاری، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۳ هزار نفر دوره آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند.

وی با بیان اینکه ۳۷ درصد از مراجعین در سال گذشته را دانشجویان شامل شده اند، افزود: این امر نشان دهنده ظرفیت خوب استان در نیروی جوان انسانی است.