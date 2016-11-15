برگزاری شانزدهمین مرحله داوری طرح تجلیل از حافظان قرآن در قزوین

صادق آریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هزار و ۷۵۰ حافظ قرآن «شانزدهمین مرحله داوری طرح تجلیل از حافظان قرآن در قزوین» توسط ۳۶ داور برجسته داوری شدند که طی مراسمی از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.

آریان خاطرنشان کرد:طرح نهضت حفظ قرآن با هدف توسعه و گسترش فعالیت‌های قرآنی و تشویق حافظان قرآن از چهار سال پیش شروع شده است، تجلیل از حافظان قرآن علاوه بر افزایش تعداد حافظان کلام خدا، نشاط معنوی جامعه را ارتقا می‌دهد که امید است روز به روز به تعداد حافظان و عاملان به قرآن کریم اضافه شود.

وی افزود: ترویج معارف قرآنی بهترین کار فرهنگی جهت کاهش ‌آسیب‌های اجتماعی است، لذا باید از همه ظرفیت‌های موجود در گسترش فرهنگ قرآنی در همه بخش‌های جامعه بهره گیریم که بدین منظور طرح نهضت حفظ قرآن و تجلیل از حافظان قرآن کریم با توجه به فرمایشات گهربار مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درخصوص اهمیت تفکر، تدّبر و عمل به آیات قرآنی درکنار حفظ قرآن و تاکید ایشان مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآنی در دستور کار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین قرار گرفته است.