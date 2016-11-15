هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هوای مشهد در ۱۲ ایستگاه سنجش مستقر در مشهد بیش از حد مجاز دارای آلودگی است، اظهار کرد: طبق گزارش‌های دریافتی از این ایستگاه‌ها در ادامه روند ماندگاری حجم آلاینده‌ها در هوای تنفسی مشهد در هفته جاری، هم اکنون وضعیت هوای این شهر ناسالم است.

وی در ادامه افزود: بر این اساس ایستگاه نخریسی با ۱۴۸، خیام شمالی با ۱۴۳، چمن با ۱۴۰، شهید مفتح با ۱۳۱، سمطقند با ۱۲۹،خیام جنوبی با ۱۲۸،سرافرازان با ۱۱۴، تقی آباد با ۱۱۵،سرافرازان با ۱۱۴، الهیه با ۱۱۲،شهید آوینی با ۱۱۱ و شهید کریمی و امامیه هر یک با ۱۰۶ پی.اس.آی ایستگاه های آلوده صبح امروز مشهد هستند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: در ابتدای هفته جاری نیز هوای مشهد با شاخص کلی ۱۰۶ پی.اس.آی روزهای تقریبا آلوده‌ای را سپری کرده است.



وی در خصوص دور ماندن از این وضعیت هشدار نکاتی را اینگونه تاکید کرد: با توجه به وضعیت موجود، بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و سایر گروه‌های آسیب پذیر تا حد امکان از منزل خارج نشوند یا از حضور در مناطق پر رفت و آمد و هسته مرکزی شهر و مناطق آلوده خودداری کنند؛ همچنین عموم مردم نیز از فعالیت‌های ورزشی در فضای باز بپرهیزند.