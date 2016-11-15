محمدرضا رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اجرای تئاترهای «چند درجه سوءتفاهم در مقایس اتللو» کاری از گروه تئاتر «دیگر » و به نویسندگی محسن رهنما و کارگردانی حبیب الله دانش و «بچه‌های خاکستری» به نویسندگی و کارگردانی امید نیاز به دلیل استقبال مخاطبان تا ۲۸ آبانماه تمدید شده است.

وی افزود: تئاتر «چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اُتِللو» که در سال ۹۳ نیز به صحنه رفته است داستان بازیگر نقش اُتِللو از نمایشنامه‌های شکسپیر است که در طول اجرای کار توان تفکیک زندگی واقعی از نقش خود در این تئاتر را از دست می‌دهد و در زندگی خود دچار سوء تفاهم و بدبینی می‌شود.

مدیر تالار هنر اصفهان مدیر تالار هنر اصفهان با بیان اینکه این نمایش به دلیل درخواست زیاد مخاطبان هنر نمایشی در اصفهان امسال بار دیگر در صف اجرای تالار هنر قرار گرفته و از روز گذشته نیز با وجود اتمام زمان تعیین شده بار دیگر زمان اجرای آن تمدید شده است، ابراز داشت: این نمایش به شکل تک گویی اجرا می‌شود که محمدرضا ترابی بازیگری آن را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه «بچه‌های خاکستری» نیز روایتی از زندگی کودکان کار است، بیان داشت: در این داستان یکی از کودکان کار پول‌های خود را گم می‌کند و کودکان از بازگشت به نزد اردشیر صاحب کار خود می‌هراسند تا اینکه با مرد شیرین عقلی به نام موسی آشنا شده و زندگی آنها دستخوش تغییراتی می‌شود.

گفتنی است تئاتر «بچه‌های خاکستری» به طراحی، نویسندگی و کارگردانی امید نیاز و «چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اُتِللو» به کارگردانی حبیب‌الله دانشاز ساعت ۱۸ در تالار هنر اصفهان واقع در میدان لاله، جنب فروشگاه رفاه به صحنه می‌رود.