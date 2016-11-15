به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی پیش از ظهر امروز سه شنبه در کارگروه اقتصادی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: استان کرمانشاه ظرفیت‌های مستعدی برای توسعه کشت گیاهان دارویی دارد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه بر تلاش برای ترویج و توسعه کشت گیاهان دارویی به عنوان کاری دارای ارزش افزوده و اشتغالزایی فراوان تاکید کرد و افزود: جای جای استان به ویژه منطقه اورامانات مستعد کشت گیاهان دارویی است.

رحیمی بیان کرد: ۲۴۰۰ روستای ساکن در استان داریم و اگر برای کشت گیاهان دارویی در این برنامه ریزی شود قطعا اشتغال و سرمایه به دنبال خواهد داشت.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه تاکید کرد: باید به دنبال مدل‌های جدید سرمایه گذاری در حوزه کشت گیاهان دارویی باشیم و وارد عملیات اجرایی شویم.

وی خواستار توجه بیشتر به جامعه عشایر استان شد و افزود: افق‌های جدیدی باید در این راستا ترسیم شود اما در شهر ما نتوانستیم زمینه اشتغالی برای عشایر ایجاد کنیم.

رحیمی اضافه کرد: بخشی از عشایر کوچرو و بخشی نیمه کوچرو هستند و باید خدمت رسانی به این قشر مورد توجه واقع شود.

وی خواستار برجسته شدن فعالیت‌ها در حوزه تولیدات عشایری شد و تصریح کرد: در حوزه کارگاه‌های کوچ به ویژه در بخش کشاورزی خوب کار نکردیم و عمده تولیدات عشایر مانند شیر خام فروشی می‌شود.

رحیمی بیان کرد: باید مساعدت و کمک لازم به منظور ایجاد اشتغال پایدار در جامعه عشایر به عمل آید و از مردمان خوش فکر و خلاق عشایر برای تولید انواع محصولات و صنایع دستی استفاده کرد.

وی یادآور شد: می‌توان با مشارکت و سرمایه‌گذاری بذر و نهال در اختیار عشایر قرار داد تا در راستای کشت گیاهان دارویی اقدام موثر صورت گیرد.

رحیمی همچنین از عملکرد نامناسب در حوزه ترویج و آموزش بخش‌های مختلف در جامعه عشایر انتقاد کرد و گفت: باید امکان آموزش جامعه عشایر در بخش‌های مختلف همچون کشاورزی، صنایع دستی و... فراهم شود.

وی به ظرفیت توسعه گردشگری در مناطق عشایرنشین استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در فارس کارآفرین میلیارددلاری داریم اما در کرمانشاه میلیارد ریالی نیز نداریم.