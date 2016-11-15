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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

معاون استاندار کرمانشاه تاکید کرد:

لزوم توجه به ظرفیت‌های اشغالزایی در جامعه عشایری کرمانشاه

لزوم توجه به ظرفیت‌های اشغالزایی در جامعه عشایری کرمانشاه

کرمانشاه- معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: باید ظرفیت‌های لازم برای اشتغالزایی در جامعه عشایری استان کرمانشاه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی پیش از ظهر امروز سه شنبه در کارگروه اقتصادی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: استان کرمانشاه ظرفیت‌های مستعدی برای توسعه کشت گیاهان دارویی دارد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه بر تلاش برای ترویج و توسعه کشت گیاهان دارویی به عنوان کاری دارای ارزش افزوده و اشتغالزایی فراوان تاکید کرد و افزود: جای جای استان به ویژه منطقه اورامانات مستعد کشت گیاهان دارویی است.

رحیمی بیان کرد: ۲۴۰۰ روستای ساکن در استان داریم و اگر برای کشت گیاهان دارویی در این برنامه ریزی شود قطعا اشتغال و سرمایه به دنبال خواهد داشت.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه تاکید کرد: باید به دنبال مدل‌های جدید سرمایه گذاری در حوزه کشت گیاهان دارویی باشیم و وارد عملیات اجرایی شویم.

وی خواستار توجه بیشتر به جامعه عشایر استان شد و افزود: افق‌های جدیدی باید در این راستا ترسیم شود اما در شهر ما نتوانستیم زمینه اشتغالی برای عشایر ایجاد کنیم.

رحیمی اضافه کرد: بخشی از عشایر کوچرو و بخشی نیمه کوچرو هستند و باید خدمت رسانی به این قشر مورد توجه واقع شود.

وی خواستار برجسته شدن فعالیت‌ها در حوزه تولیدات عشایری شد و تصریح کرد: در حوزه کارگاه‌های کوچ به ویژه در بخش کشاورزی خوب کار نکردیم و عمده تولیدات عشایر مانند شیر خام فروشی می‌شود.

رحیمی بیان کرد: باید مساعدت و کمک لازم به منظور ایجاد اشتغال پایدار در جامعه عشایر به عمل آید و از مردمان خوش فکر و خلاق عشایر برای تولید انواع محصولات و صنایع دستی استفاده کرد.

وی یادآور شد: می‌توان با مشارکت و سرمایه‌گذاری بذر و نهال در اختیار عشایر قرار داد تا در راستای کشت گیاهان دارویی اقدام موثر صورت گیرد.

رحیمی همچنین از عملکرد نامناسب در حوزه ترویج و آموزش بخش‌های مختلف در جامعه عشایر انتقاد کرد و گفت: باید امکان آموزش جامعه عشایر در بخش‌های مختلف همچون کشاورزی، صنایع دستی و... فراهم شود.

وی به ظرفیت توسعه گردشگری در مناطق عشایرنشین استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در فارس کارآفرین میلیارددلاری داریم اما در کرمانشاه میلیارد ریالی نیز نداریم.

کد مطلب 3825048

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