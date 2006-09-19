مصطفي كربلايي در گفتگوبا خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت: شنبه شب هفته جاري سه پروتكل ميان ايران و مالزي با حضورناظمي وزير تعاون كشورمان و وزير كارآفريني و تعاون مالزي به امضا رسيد.

وي ، همكاري هاي في مابين در زمينه آموزش ، انتقال تكنولوژي و ساختمان سازي را از مواد سه پروتكل امضا شده ميان دو كشور برشمرد و افزود: اين سه پروتكل قرار است با همكاري اتحاديه ها و اتاق تعاون ايران و مالزي اجرا شود.

معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون تصريح كرد: براساس پروتكل امضا شده ميان طرفين، قرار است حدود پنج هزار واحد مسكوني با سرمايه گذاري مشترك بين شركت هاي تعاوني هاي دو كشوردر منطقه 22 تهران احداث شود.

وي كمبود منابع مالي را از مشكلات بخش ساختمان سازي كشوردانست و خاطرنشان كرد: برهمين اساس، قرار است با استفاده ازمنابع مالي كشورمالزي و همكاري هاي فني آنها در ايران ساختمان سازي صورت گيرد.

كربلايي درخصوص زمان اجراي قرارداد افزود: قرارداد ساختمان سازي به امضاء طرفين رسيده و اميدواريم اين امر هرچه سريعتراجرايي شود.