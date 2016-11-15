علیرضا اکبرپور در گفتگو با مهر در خصوص حضور علی فتح‌الله زاده در برنامه نود اظهار داشت: تا آخر برنامه را دیدم ولی آخرش هم نفهمیدم از کجا خط گرفته بودند که فتح‌الله زاده را خراب کنند. کاملا مشخص بود انگار می‌خواستند به فتح‌الله زاده ضربه بزنند. اما موضوع کاملا برعکس شد. چون فتح‌الله زاده به خوبی از خودش و دوران مدیریتی‌اش دفاع کرد.

پیشکسوت استقلال اضافه کرد: نزدیک به ده سال در استقلال بازی کردم و با جرات می گویم بهترین دورانی که در استقلال داشتم در زمان مدیریت فتح‌الله زاده بود. آن زمان تیم ما در ایران و آسیا حرف اول را می‌زد و از نظر مالی هم شرایط بسیار خوبی داشتیم. نباید مدیری که برای استقلال زحمت کشیده و افتخار آفرینی کرده را اینگونه به چالش کشید.

وی افزود: خیلی از صحبت‌هایی که با آقای فتح‌الله زاده می‌شد تهمت بود. مگر می‌شود بدون این که سندی باشد به کسی تهمت زد؟ رسما به فتح‌الله زاده گفتند پول شویی کردی! همه آنهایی که این برنامه را دیدند فهمیدند که هدف این برنامه زدن فتح الله زاده بود. اما این که چرا می‌خواستند این کار را بکنند من نفهمیدم.

مهاجم پیشین استقلال ادامه داد: ای کاش زمانی که ما فوتبال بازی می‌کردیم این کمپ استقلال بود. ما در مرغوبکار تمرین می‌کردیم که فقط رفت و آمد به مرغوبکار بیشتر از تمرین ما را خسته می‌کرد. همین کمپ هم از صدقه سر فتح‌الله زاده به استقلال رسید و حالا ناشکری می‌کنند و دوست دارند که حتی وجود این کمپ را زیر سئوال ببرند.

اکبرپور در خاتمه گفت: من از آقای اولیایی هم تشکر می‌کنم که ایشان هم از مدیران موفق استقلال بودند و الان هم همه تلاش خود را می‌کنند تا پیشکسوتان استقلال را دور هم جمع کنند. ایشان خیلی زحمت کشیدند و همین دیشب هم باز چیزی در حدود ۱۰۰ نفر از پیشکسوتان استقلال را در یک ضیافت دور هم جمع کردند تا آنها هم فراموش نکنند که روزی برای این تیم افتخار آفرینی می‌کردند.