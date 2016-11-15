تعطیلی مدارس ناکارآمدترین راه برای مقابله با آلودگی هواست

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال شاکری در سیصد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به آلودگی هوا گفت: امروز تهران به سختی نفس می کشد و متاسفانه باید بگویم این وضعیت اورژانسی فقط مختص تهران نیست بلکه بسیاری از شهرهای کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

وی گفت: متاسفانه شاهدیم ریزگردهایی که فکری اساسی برای آن نکرده بودیم مثل لشکر مغول کشور را فرا می گیرد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به بی توجهی مسئولان به آلودگی هوا گفت: بسیار متعجب شدم وقتی مدیرکل گردشگری بابت آلودگی هوا از توریست ها عذرخواهی کرد اما متاسفانه یکی از مسئولان از مردم داخل کشور که این هوا را نفس می کشند عذرخواهی نکرده است.

شاکری با بیان اینکه ناکارآمدترین و بی مصرف ترین راه حل تعطیلی مدارس است، گفت: با این کار زندگی همه را لنگ کرده ایم و این شیوه را یاد گرفته ایم که هر وقت هوا آلوده می شود در قدم اول مدارس را تعطیل کنیم. این که راه حل نیست.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد آلودگی ها از طریق وسایل نقلیه بی کیفیت ایجاد می شود، گفت: تا کی باید این مسئولان بی‌کفایت حضور داشته باشند؟

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به اتوبوس های فعلی که در تهران تردد می کنند، گفت: دیدن قیافه این اتوبوس ها مردم را به وحشت می اندازد چه برسد به حجم آلودگی آنها، باید کمک کنیم هزار واگن مترو و سه هزار اتوبوس به مجموعه حمل و نقل عمومی اضافه شود.

شاکری با تاکید بر اینکه یک جو حمایت و غیرت برای سلامتی مردم نداریم، گفت: آلودگی به جایی رسیده که قتل عام می کند.

وی افزود: برخی مدیران به جای اینکه ماسک آلودگی هوا را روی دهان خود بزنند آن را روی چشم هایشان زده اند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران افزود: مسئولان ما در مورد همه موضوعات به ویژه مسائلی که در دیگر کشورها اتفاق می افتد اظهار نظر می کنند اما چرا در مورد قتل عام مردم در کلان شهرها کسی صحبتی نمی کند؟ امیدوارم مسئولان هرچه زودتر به خودشان بیایند.