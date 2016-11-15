به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش آیینی «دلدادگان» با روایتی از مصیبت‌های اهل بیت (ع) که پس از واقعه کربلا در مسیر شام داشتند و تلفیق آن با مسائل روز و نگاهی به زندگی خانواده یک شهید مدافع حرم به صحنه می رود.

این نمایش که به همت مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن(ع) آماده شده است به کارگردانی امید یارندی با نمایشنامه ای از یاسین حجازی و امید یارندی اجرا می شود و در آن ۳۵ بازیگر و هنرور به ایفای نقش می پردازند .

مجتمع فرهنگی اجتماعی کوثر واقع در انتهای خیابان پیروزی، خیابان سی متری نیروی هوایی، خیابان مسیل منوچهری محل اجرای نمایش است و ساعت اجرای آن ۲۰ خواهد بود.