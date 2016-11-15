مسابقه بداهه نویسی اربعین در حوزه هنری قزوین برگزار می شود

نادر مقدم سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه خوشنویسی اربعین با حضور هنرمندانی از استان های قزوین و زنجان با موضوع احادیث امام حسین(ع)، کلام معصومین علیهم السلام، اشعار و جملات بزرگان در رثای سالار شهیدان، زیر نظر استاد سید حیدر موسوی برگزار خواهد شد.

وی افزود: اجرای زنده خوشنویسی اربعین چند سالی است که به صورت منظم و با شرکت بیش از ۶۰ هنرمند در این مرکز برگزار و هر سال با استقبال بیشتری مواجه می شود، تا جایی که در آخرین اجرا، استادان و پیشکسوتان خوشنویسی استان نیز در برنامه حضور یافتند.

مقدم سلیمی بیان کرد: گردهم آیی ده ها هنرمند خوشنویس در با نیت نگارش کلام نورانی معصومین علیهم السلام و بزرگان دین در خصوص امام حسین(ع) و یارانش، بیان از ارادت قلبی، بینش و بصیرت نسل جوان دارد.

این برنامه ساعت ۱۵ تا ۱۹ روز بیستم صفر «اربعین حسینی» برگزار و پس از بررسی آثار و نظرهیئت داوران، به صاحبان آثار شاخص هدایایی به رسم یاد بود اهدا خواهد شد.