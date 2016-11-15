صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سلسله نشست تبیین قیام امام حسین(ع) و عاشورا برای دانشجویان خارجی دانشگاه های کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این سلسله نشست ها هرساله برای دانشجویان غیرایرانی برگزار می‌شود افزود: درحال حاضر این نشست‌ها در دانشگاه‌های امیرکبیر، شهید بهشتی، الزهرا(س) و برخی دیگر از دانشگاه ها برگزار شده است.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم افزود: در شب اربعین این نشست در دانشگاه اصفهان و در شب ۲۸ صفر مصادف با رحلت رسول اکرم (ص) و ایام شهادت امام رضا (ع) به عنوان آخرین برنامه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری سلسله نشست تبیین قیام امام حسین(ع) و عاشورا برای دانشجویان خارجی دانشگاه های کشور از برنامه هایی است که کارگروه فرهنگی دانشجویان غیرایرانی که برنامه های فرهنگی سالانه این دانشجویان را برنامه ریزی می کند، پیش بینی کرده است.

به گزارش مهر، دراین سلسله نشست تبیین قیام امام حسین(ع) و عاشورا ویژه دانشجویان خارجی دانشگاه های کشور، چند نفر از دانشجویان غیر ایرانی به بیان فرهنگ عاشورا در کشور خود می پردازند و یک سخنران اصلی در این مراسم سخنرانی می کند.

در حال حاضر دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاه های داخل از کشورهای افغانستان، تاجیکستان، عراق، جمهوری های منطقه قفقاز، ترکیه، چین، ژاپن، بوسنی، فرانسه و ایتالیا و برخ دیگر از کشورها هستند که دارای مذاهب مختلف مسلمان، شیعه، اهل سنت و مسیحی هستند.