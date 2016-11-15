اهدای نشان مرزبانی به ۴۰۰ فراگیر درجه دار

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردارقاسم رضایی در آیین اختتامیه دانش آموختگی بیش از ۴۰۰ فراگیر مقطع درجه داری که در مشهد هویزه خوزستان برگزار شد، اظهارداشت: اخذ نشان مرزبانی ایران اسلامی در کنار مشهد شهدای غرور آفرین هویزه، بزرگترین افتخار ما به شمار می آید.

وی با اهدای سلام به ساحت مقدس شهدای گرانقدر هویزه، آنها را ولی نعمتان انقلاب و ارزش های مقدس بیان کرد و گفت: این شهدای عزیز، مرزبانان واقعی حریم جغرافیایی و اعتقادی ملت بزرگ ایران هستند.

سردار رضایی با پر اهمیت دانستن جایگاه ارزشمند مرزبانی، ادامه داد: ارزش و جایگاه رفیع مرزبانی از حریم بلاد اسلامی در آیات و روایات مکرر یاد شده تا جایی که در برخی روایات، آن را برتر از شب قدر و با ارزش تر از تمام آنچه که در دنیا هست، قلمداد کرده است.

فرمانده مرزبانی ناجا خطاب به جمع فراگیران حاضر در میدان، گفت: سلام من بر پدر و مادرانی که با تربیت صحیح مبتنی بر آموزه های اسلامی باعث شدند شما امروز مرزبان و حافظ ناموس و عزت کشورتان باشید .

وی، نائل شدن به نشان مرزبانی را افتخاری عظیم و سرآغازی جدید در یک زندگی سراسر اجر و پاداش الهی عنوان کرد و گفت: همگان باید در این مکان مقدس با خدای خود، شهدا و رهبر عزیزمان پیمان ببندیم که برای دفاع از ارزش های والای این نظام مقدس و نیز تمامیت ارضی ایران اسلامی تا پای جان بمانیم.

این مقام ارشد در مرزبانی ناجا در بخشی دیگراز سخنان خود به فلسفه انتخاب مشهد هویزه به عنوان محل اعطاء نشان درجه داری مرزبانان اشاره کرد و ادامه داد: انتخاب این مکان، تصمیمی آنی نبود بلکه فراخوانی بود از طرف شهدا و امروز این فرزندان عزیز ایران از سوی شهدا دعوت شده اند .

سردار رضایی همچنین از تمامی عشایر غیور و بزرگان طوایف مرزنشین خوزستان به جهت پشتیبانی و مشارکت بی دریغ شان در ارتقاء امنیت مرزهای استان قدردانی کرد و بیان داشت: شما مرزبانان واقعی کشور هستید، امروز این آیین باشکوه در درجه اول متعلق به شما می باشد، معتقدیم ماموریت های ما مکمل خدمات شما عزیزان است.

وی با اهدای سلام به محضر منیع مقام عظمای ولایت، خاطرنشان کرد: مقام عظمای ولایت و رهبری، بزرگترین نشان عزت این مرز و بوم هستند و ما اگر امروز عزت و جایگاهی داریم به برکت وجود مبارک ایشان است؛ ایران اسلامی نیز به یمن وجود با ارزش مقام معظم رهبری در سراسر جهان می درخشد و نام کشور عزیزمان در تمامی محافل سیاسی جهان در شرق و غرب و آمریکای جنایتکار طنین انداز شده است.

سردار رضایی به تشریح مقوله ایثار و شهادت و جایگاه آن در مرزبانی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: به شکرانه الهی، دفاع مقدس با تمام ارزش ها و آرمان هایش در مرزبانی همچنان ادامه دارد و بزرگترین افتخار در ماموریت ما نیز این بیان گهربار رهبر انقلاب است که"مرز هر کشور ناموس آن کشور است " و ما بر خود می بالیم که حافظ این گنج با ارزش باشیم.

یگان های مستقر در میدان شامل مرزیار عشایر خوزستان، تکاوری، احتیاط و نمونه از مقابل جایگاه رژه رفتند.

آیین اختتامیه دانش آموختگی بیش از ۴۰۰ فراگیر مقطع درجه داری پس از طی ۱۸ ماه دوره های مختلف مرزبانی در مراکز آموزشی محمد رسول الله بیرجند، شهید رجایی کرمانشاه و شهید مدنی مرزن آباد با حضور جمع کثیری از فرماندهان ارشد انتظامی و نظامی و مسئولان استانی و جمعی از بزرگان عشایر و خانواده های معزز شهدا، در "مشهد هویزه "خوزستان برگزار شد.