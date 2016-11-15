۳۰۰عنوان برنامه در هفته بسیج شاهرود اجرا می شود

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ حمید دامغانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح برنامه های هفته بسیج، ابراز داشت: هفته بسیج با شعار تا «انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد» و «بسیج انقلابی و خدمت گذار» از ۳۰ آبان همزمان با اربعین آغاز خواهد شد که فضاسازی هفته بسیج، فضا سازی عطر افشانی گلزار شهدا در کنار دیدار با امام جمعه شهرهای شهرستان شاهرود در زمره برنامه های روز نخست این هفته است.

وی تقارن آغاز هفته بسیج با اربعین حسینی را ظرفیتی برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و روحیه بسیجی در کنار عشق حسینی(ع) دانست و افزود: برنامه های هفته بسیج در شاهرود با برنامه های دهه آخر ماه صفر هم راستا خواهد بود لذا امیدواریم این تقارن در جذب هرچه بیشتر مردم به برنامه های فرهنگی و مذهبی هفته بسیج کمک کند.

۵۵ایستگاه صلواتی در شاهرود دایر می شود

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود همچنین در تشریح برنامه های عمومی سایر روزهای هفته بسیج، عنوان کرد: علاوه بر برپایی ۲۵ نمایشگاه فرهنگی در مساجد و پایگاه ها، برگزاری ۹۵ مورد مراسم گرامیداشت هفته بسیج، دیدار با ۴۰ خانواده شهدا، برگزاری ۳۳ نشست حلقه صالحین در هیئت های منتظران مهدی(عج)، ۱۸ مورد برگزاری پایگاه های آموزشی و مشاوره های خانواده و همچنین برپایی ۵۵ ایستگاه صلواتی در سطح شهرستان در زمره برنامه های عمومی هفته بسیج شاهرود هستند.

دامغانی درباره برنامه های ورزشی و تفریحی این هفته نیز، افزود: ۱۲ مورد پیاده روی و کوه پیمایی عمومی با حضور مردم و بسیجیان اقصی نقاط شهرستان شاهرود، برگزاری۳۰ مورد مسابقات ورزشی با همکاری نهاد های ذی ربط در کنار ۲۴ مورد مسابقات فرهنگی در هفته بسیج انجام خواهد شد.

وی افزود: همایش تجلیل از مجریان بوستان های سلامت و حامیان مردمی، برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، حضور جمعی از بسیجیان و مسئولان در گلزار شهدا، ویزیت رایگان بسیجیان در درمانگاه رضوی، همایش بسیجیان رزمنده چهارم آذر ماه، پیاده روی و رزم شبانه سوم آذرماه، همایش حسینی هیئت های مذهبی پایگاه علی بن ابی طالب، گردهمایی و تجلیل از فرماندهان پایگاه منطقه بسطام، اجرای آبروی محله با گرامیداشت شهدای محلات، همایش جهادگران بسیجی هفتم آذر، همایش خواهران بسیجی چهارم آذر، پیاده روی به سمت گلزار شهدا، افتتاح هیئت دانش آموزی و برگزاری همایش سیاسی دانشجویان در دانشگاه صنعتی نیز در دیگر برنامه های هفته بسیج شاهرود هستند.

گردهمایی بسیجیان برگزار خواهد شد

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود همچنین گفت: از دیگر برنامه های محوری هفته بسیج این شهرستان می توان به برگزاری گردهمایی بزرگ بسیجیان، مدافعان حرم و تجمع اقتدار با حضور صد ها تن از بسیجیان شاهرودی از جمله بسیج ادارات، ناحیه مقاومت، پایگاه های بسیج، بسیج دانش آموزی و دانشجویی، جامعه بسیجیان و... اشاره کرد همچنین در این هفته همایش جاماندگان از پیاده روی اربعین نیز به همت سپاه ناحیه شاهرود برگزار می شود.

دامغانی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین بیان داشت: هفته بسیج از نظر ۳۷ سال حضور مقتدرانه حفاظت و حراست از کشور و تاثیر در پیشرفت نظام و انقلاب دارای اهمیت ویژه ای است چراکه خود بسیج حادثه بی نظیری در کشور به شمار می رود که از حقیقت یک نظام با بهترین عناصر بدون تعیین حد و مرز دفاع می کند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه بسیج، ابراز داشت: در دوران تداوم انقلاب در زمینه های فرهنگی، سیاسی، امنیتی و پیشرفت های علمی که در کشور انجام شد نقش بسیج بسیار ویژه و غیرقابل انکار است و همین امر باعث شد تا بسیج به عنوان برگ برنده انقلاب به همگان معرفی شود.

بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی تاثیرگذار بوده است

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در ادامه تصریح کرد: بسیج در ریل گذاری مسیر انقلاب سهم مهمی را ایفا کرد و دشمن با در نظر گرفتن این جایگاه که بسیج در حفظ و تامین منافع ملی اهتمام دارد، می کوشد تا با وارد کردن ضربه این نقش را کمرنگ جلوه دهد و باید توجه داشت انکار بسیج و بی احترامی به آن نابخردانه یا خائنانه است و بسیج با توجه به جایگاه مردمی، مکتبی و بی بدیل بودن نباید سازمان بنامیم بلکه یک نهاد متشکل از ایمان، تعهد و ولایت مداری است.

دامغانی افزود: تشکیل بسیج به دستور امام(ره) در سال ۵۸ تشکیل شد بسیج یکی از الطاف جلیه خداوند و عطیه آسمانی و لشکر مخلص خدا است بسیج مجموعه ای است که مقام معظم رهبری فرمودند «من به خلوص بسیجیان غبطه می خورم و از خداوند می خواهم من را با بسیجیان محشور کند بزرگترین افتخار خواهد بود که من هم یک بسیجی باشم چراکه اساسی ترین کار اجرایی را در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیج انجام می دهد.»