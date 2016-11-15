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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱

استاندار ایلام:

خروج ۸۰ هزار نفر امروز از مرز مهران/هر ساعت ۲۰ هزار خارج می شوند

خروج ۸۰ هزار نفر امروز از مرز مهران/هر ساعت ۲۰ هزار خارج می شوند

ایلام-استاندار ایلام با اشاره به خروج ۸۰ هزار نفر امروز از مرز مهران، گفت: هر ساعت ۲۰ هزار خارج می شوند.

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد در مرز جریان دارد و امروز فقط ۸۰ هزار نفر از مرز مهران به خاک عراق وارد شده اند.

وی بیان داشت: هر ساعت ۲۰ هزار نفر از مرز مهران خارج می شوند، دیروز هم ۱۱۰ هزار نفر از مرز خروج پیدا کردند.

کد مطلب 3825063

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