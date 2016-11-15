ترافیک سنگین در مرز مهران/ امسال تردد ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمدحسین حمیدی گفت: با توجه به اینکه جاده های منتهی به مهران کوهستانی و کم عرض هستند در شرایط فعلی به دلیل حجم بالای تردد خودروها، دارای ترافیک سنگینی است.

وی ادامه داد: اکنون شرایط به گونه ای است که زائران برای رسیدن به مرز مهران باید ساعت ها در مسیرهای منتهی به مرز رانندگی کنند لذا تقاضا داریم با شکیبایی و پرهیز از شتاب، این مسیر را طی کنند تا شاهد وقوع حوادث ناگوار رانندگی نباشیم.

رئیس پلیس راه کشور تاکید کرد: با توجه به حجم سنگین ترافیک، زائران پس از پارک خودروهای خود در پارکینگ های بزرگ در نظر گرفته شده، باید پس از چند کیلومتر پیاده روی قبل از شهر مهران، توسط اتوبوس های شرکت واحد خود را به پایانه مرزی برسانند.

وی به زائران اربعین که هنوز مرز خود را انتخاب نکرده اند، توصیه کرد: با توجه به حجم بالای تردد در مسیرهای منتهی به مرز مهران، در صورت امکان از مرزهای شلمچه و چزابه در استان خوزستان که دارای بار ترافیکی به مراتب کمتری نسبت به مهران است برای خروج از کشور اقدام کنند.

سردار حمیدی در خصوص انتخاب مرز مهران از سوی اکثریت زائران برای تردد به کشور عراق افزود: افرادی که مهران را برای سفر به کشور عراق انتخاب می کنند بدانند به دلیل حجم بالای ترددها باید مدت زمان بیشتری در جاده ها رانندگی کرده و مشکلات ترافیکی را بپذیرند.

وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ترددها در جاده های منتهی به مرز مهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: به غیر از یک مورد تصادف منجر به فوت، خوشبختانه میزان تصادفات جاده ای نسبت به مدت مشابه در سال قبل تغییری نکرده است.

سردار حمیدی در خصوص تدابیر پلیس برای زمان بازگشت زائران از کشور عراق یادآور شد: رانندگان در دور برگشت، خسته هستند و مسافت زیادی را پیاده طی کرده اند، بنابراین خستگی و خواب آلودگی می تواند زمینه ساز حوادث رانندگی ناگوار باشد.

رئیس پلیس راه ناجا گفت: بیشتر توان خود را برای زمان بازگشت زائران، تهیه اتوبوس و ساماندهی ترددهای بین و درون شهری معطوف کرده ایم تا با کمترین مشکل، مهران را ترک کنند.