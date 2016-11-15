تیم والیبال سپهرالکتریک قزوین به مصاف نماینده همدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ یک والیبال کشور و در بازی هفته دوم، تیم سپهر الکتریک در خانه به مصاف نماینده همدان می رود.

این بازی ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی برگزار می شود.

تیم سپهر الکتریک در بازی هفته اول نماینده مهاباد را شکست داده بود.

ورزشکاران قزوینی راهی مسابقات پرس سینه قهرمانی کشور شدند

تیم استان در رده نوجوانان با ترکیب امیر حسین عابدی، محمد نوری الموتی و بنیامین کاکاوند، در رده جوانان با ترکیب سجاد درویشی، محمد حسین قنبری و علیرضا کاکاوند، در رده بزرگسالان با ترکیب یاور امیرخانی و جواد مافی و در رده پیشکسوتان با ترکیب یوسف نوروزی، علی کشاورز، حبیب‌الله شیخی و اسلام کاکاوند به مصاف حریفان می رود.

حامد الماسی وند به عنوان مربی و سرپرست تیم استان را همراهی می کند.

مسابقات پرس سینه کشوری به میزبانی تبریز و طی ۴ روز برگزار می شود.

نتایج روز دوم مسابقات هندبال نوجوانان منطقه شمال کشور

در بازی های این روز، هیئت هندبال سمنان با نتیجه ۲۵بر ۱۶ هیئت هندبال شاهرود را شکست داد، سامنات تهران ۲۷بر ۲۵ هیات هندبال کرمانشاه را برد و هیئت هندبال قزوین ۲۸بر ۲۲هیئت هندبال بوکان را مغلوب کرد.

این بازی ها با شرکت هفت تیم در خانه هندبال قزوین پیگیری می شود.

مسابقات لیگ جوانان والیبال قهرمانی استان قرعه کشی شد

این مسابقات با شرکت هفده تیم در دو دسته اول و دسته دوم برگزار می شود.

در دسته اول تیم های الوند، ثامن، آکادمی مؤذن، میثاق شریفه، باشگاه احسان، آبیک، تاکستان و بوئین زهرا با هم رقابت می کنند.

در دسته دوم هم تیم های گلدکیش، دانسفهان، تاکستان ب، استیل آذین، جهش، احسان کوثر، مهرنوین و محمودآباد شرکت دارند.

زمان برگزاری این مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد.

قضاوت داوران استان در لیگ برتر فوتسال بانوان

بنفشه شهیدی به عنوان ناظر داوری و مهری رسولی به عنوان داور در دیدار تیم های سپاهان اصفهان و ملی حفاری ایران در اصفهان قضاوت می کنند.

خانم طاهره کشتیرانی و بهناز آبک بعنوان ناظر و داور دیدار سپید رود و شهرداری رشت در گیلان سوت می زنند.

سرمربی تیم فوتبال کاسپین قزوین خداحافظی کرد

یوسف نادریان سرمربی تیم فوتبال کاسپین پس از ۹ هفته فعالیت در این تیم روز گذشته با اعضای این تیم خداحافظی کرد.

این تصمیم نادریان به دلیل پاره ای از مشکلات بوده است.

تیم فوتبال کاسپین قزوین با هشت امتیاز در جایگاه دهم گروه سه لیگ دو فوتبال کشور قرار دارد.