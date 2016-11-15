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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

برای برگزاری هفته چهارم؛

تعداد تیم های حاضر در لیگ برتر هندبال بانوان کم شد

تعداد تیم های حاضر در لیگ برتر هندبال بانوان کم شد

هفته چهارم از رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان ایران با کاهش تعداد تیم ها و قرعه استراحت برای رقیب تیم شهرداری سنندج پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از دور رفت دوازدهمین دوره رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش بانوان جمعه ۲۸ آبان ماه با برگزاری تنها سه دیدار دنبال می شود. امروز فدراسیون هندبال طی اطلاعیه ای از حذف رسمی تیم شهرداری سنندج در این دوره از مسابقات خبر داد.

با حذف تیم شهرداری سنندج از حضور از مسابقات لیگ برتر زنان این رقابتها با کاهش یک تیم و حضور هفت تیم دنبال می شود. طبق برنامه تیم های رقیب تیم شهرداری سنندج تا پایان لیگ در هر هفته با قرعه استراحت روبرو می شوند.

در این هفته از مسابقات تیم تاسیسات دریایی تهران میزبان شهرداری بم است و تیم مدعی فولاد میهمان شهید چمران لارستان می باشد.

برنامه کامل هفته چهارم از رقابتهای لیگ برتر هندبال زنان به این شرح است :

تاسیسات دریایی تهران – شهرداری بم
هدف پویان جوان قم – هیات هندبال البرز
شهید چمران لارستان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

کد مطلب 3825067

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