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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

رئیس رژیم صهیونیستی به هند سفر کرد

رئیس رژیم صهیونیستی به هند سفر کرد

رئیس رژیم صهیونیستی برای سفری هشت روزه وارد دهلی نو شد و مورد استقبال رسمی نخست وزیر این کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «زی نیوز»، «رووین ریولین» رئیس جدید رژیم صهیونیستی برای سفری هشت روزه وارد دهلی نو؛ پایتخت هند شد و مورد استقبال رسمی «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور قرار گرفت.

این اولین سفر رئیس رژیم صهیونیستی به هند پس از گذشت دو دهه است. رووین ریولین با «پرناب موکرجی» رئیس جمهور هند نیز دیدار می کند.

شایان ذکر است هند و رژیم اسرائیل همکاری های دفاعی و نظامی گسترده ای با یکدیگر دارند و هند طبق توافقنامه نظامی، اقدام به خرید تسلیحات نظامی از رژیم اسرائیل می کند.

رئیس رژیم صهیونیستی در بدو ورود به دهلی نو اعلام کرده است هند و اسرائیل روابط دوجانبه خود را مخفی نمی کنند و بین دو کشور روابط  و همکاری های گسترده ای وجود دارد.

کد مطلب 3825071
علی کاووسی نژاد

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