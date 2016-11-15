۳ موکب در شهرستان اسدآباد پذیرای زائران اربعین حسینی است

حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه موکب زیرنظر ستاد مردمی اربعین در دو مسیر رفت و برگشت در شهرستان اسدآباد به زائران اربعین خدمات ارائه می‌دهند.

وی افزود: موکب شهید «سعید قهاری سعید» در مسجد امام خمینی(ره) در گردنه اسدآباد، موکب شهید «حسین همدانی» در میدان بهشت زهرا و در جوار گلزار شهدا و موکب شهید «کوروند» در روستای جنت‌آباد در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه اسدآباد عنوان کرد: علاوه بر این سه موکب، ۱۰ مسجد در صورت برودت هوا برای اسکان اضطراری زائران در نظر گرفته شده است.

وی به اقدامات ستاد مردمی اربعین اشاره و عنوان کرد: هماهنگی‌های لازم با ادارات خدمات‌رسان آب، برق، گاز، هلال احمر، شهرداری، نیروی انتظامی، مرکز بهداشت برای انجام خدمات صورت پذیرفته است.

مرادی به کم‌ وکاستی‌های ستاد اشاره و تاکید کرد: در صورت برودت هوا و نامساعد بودن شرایط جوی مشکل نبود پتو به اندازه کافی، مجهز نبودن مساجد به حمام و تامین غذای گرم، کار خدمت‌رسانی را سخت خواهد کرد.

وی افزود: علاوه بر کمک‌های نقدی مردم به ستاد اربعین، کشاورزان با همکاری دهیاران بخشی از محصول سیب‌زمینی خود را برای پخت غذای ساده و سبک برای زائران درنظر گرفته‌اند.

فرمانده سپاه شهرستان اسدآباد بیان کرد: ستاد استانی اربعین نیز یک تن آرد برای پخت نان و گرده محلی به شهرستان کمک خواهد کرد.