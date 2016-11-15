به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه در هتل «دلتا»ی شهر بورنابی کانادا و در فاصله یک روز تا آغاز رقابتهای قهرمانی جهان برگزار شد و طی آن میزبان دور رویدادهای مهم تکواندو در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ انتخاب و معرفی شدند.

بر این اساس دو شهر «هوستون» آمریکا و »«منچستر » انگلستان درخواست میزبانی رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ را داده بودند که در نهایت منچستری ها که برنامه های متنوع خود را توسط «آرون کوک» و «والکدن آپویان» تشریح کرده بودند در یک رای گیری مخفی گوی سبقت را از رقیب ربوده و میزبانی را کسب کردند.این شهر در سال ۲۰۱۸ یک دوره رقابتهای جایزه بزرگ را نیز میزبانی خواهد کرد.

نکته جالب اینکه «کوک» قبل از سال ۲۰۱۲ به دلیل مشکلاتی که با فدراسیون تکواندو انگلستان داشت تابعیت خود را تغییر داد و اکنون به نام کشوری دیگر مبارزه می کند. با این وجود مسئولان بریتانیا نه تنها او را خائن معرفی نکردند بلکه از شهرت او برای کسب این میزبانی نهایت بهره را بردند.

در این جلسه همچنین ساحل عاج در شهر «ابیجان» میزبان مرحله نهایی رقابتهای جایزه بزرگ و جام جهانی تکواندو در سال ۲۰۱۷ شد، ساحل عاج که اولین طلای المپیک را در ریو ۲۰۱۶ کسب کرد، اولین کشوری در آفریقاست که چنین رویداد بزرگی را میزبانی خواهد کرد.

انگلستان در شهر لندن میزبان یک دوره از رقابتهای جایزه بزرگ در سال ۲۰۱۷ شد.شهر «چیبا»ی ژاپن و «مسکو» در روسیه هم میزبان رقابتهای جایزه بزرگ در سال۲۰۱۸ شدند.

روسیه همچنین میزبان مرحله نهایی رقابتهای جایزه بزرگ و جام جهانی در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد. دانمارک، به عنوان میزبان رقابتهای پومسه قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۰ انتخاب شد.

یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۶ با حضور ۸۰۰ تکواندوکا از ۱۱۰ کشور جهان در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه به مدت ۵ روز در شهر «بورنابی» کانادا برگزار می‌شود.