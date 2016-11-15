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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۰۰

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۷ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۷ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۶ عملیات اطفای حریق و یک عملیات امداد و نجات شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۶ عملیات اطفای حریق و یک عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۲۸ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۷ مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۲ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۶۸ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۶ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در محوطه کلپا، ۲ مورد حریق سطل زباله در خیابان تختی و هنرستان، عملیات احتیاط حریق در حادثه واژگونی خودرو در بلوار شهید همدانی، حریق باغ در بلوار فرودگاه و مانور اطفاء حریق جایگاه سوخت در جاده ملایر بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان یادآور شد: همچنین یک مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک مدرس توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 3825080

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