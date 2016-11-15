جشنواره شمیم یار مهربان در ساری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره شمیم یار مهربان صبح سه شنبه با حضور مسئولان استانی و به همت سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش مازندران در ساری برپا شد.

مریم قشقاوی معاون سازمان دانش آموزی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این نمایشگاه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و در ۱۸ غرفه برپا شده است، اظهار داشت: محیط زیست، شیلات، گردشگری، هلال احمر، کانون پرورش فکری و غیره از جمله غرفه های این نمایشگاه است.

وی ادامه داد: همچنین غرفه هایی از تشکل های وابسته به سازمان دانش آموزی مانند خبرگزاری پانا، تغذیه سالم، غرفه محرم و غیره با هدف آشنایی دانش آموزان با فرهنگ مطالعه و کتاب برپا شده است.