به گزارش خبرنگار مهر هوشنگ بازوند صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پنج پروژه آبرسانی روستایی لرستان با اشاره به اینکه صمیمانه از هیئت دولت و رئیس جمهور که توجه ویژه ای به لرستان دارند تشکر می کنم، اظهار داشت: امروز ۱۸۳ پروژه آبرسانی روستایی در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی دراستان وجود دارد.

وی تصریح کرد: این طرح ها با اعتبار ۳۶ میلیارد تومان در دستور کار بوده که اعتبار آنها جدای از اعتبارات استانی است.

استاندار لرستان با بیان اینکه آبرسانی ۳۵ روستا انجام شده و امروز نیز آبرسانی به ۱۱ روستای دیگر آغاز می شود، تصریح کرد: پروژه آبرسانی به ۶۶ روستا نیز در ۲۲ بهمن امسال بهره برداری می شود.

بازوند یادآور شد: مابقی پروژه های آبرسانی در خرداد ماه ۹۶ بهره برداری می شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات پروژه های آبرسانی روستایی لرستان در دولت تدبیر و امید ۲۴۰ درصد رشد داشته است.

استاندار لرستان با بیان اینکه اعتبار پروژه های آبرسانی روستایی لرستان در دولت دهم ۹۸ میلیارد بوده است، افزود: این میزان در دولت تدبیر و امید به ۲۷۰ میلیارد رسیده است.