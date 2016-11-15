وزیر ارشاد: نیازهای استان ایلام در هیئت دولت مطرح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری امروز در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: خوشبختانه هم اکنون شاهد حجم زیادی از زائران در مرز مهران هستیم که در حال تردد هستند هرچند حجم زوار بسیار بالاست.

وی بیان داشت: مردم در تردد از مسیرهای منتهی به مرز حتما به توصیه ها توجه کنند چراکه الان حجم زوار در مرز مهران بسیار بالاست.

وی عنوان کرد: در مرز مهران با بسیج شدن تمام امکانات استان و دیگر نقاط کشور کمترین مشکل را داریم.

صالحی امیری عنوان کرد: مردم با عوامل و مسئولان همکاری کنند تا هیچ مشکلی برای کسی پیش نیاید.

وی با اشاره به افزایش تردد زوار در این مرز افزود: ظرفیت استان و امکانات استان با نیازهای این جمعیت هم خوانی ندارو و باید تسهیلات بیشتری در مهران فراهم شود و از زوار تقاضا داریم که حتما بدون ویزا به مرز مراجعه نکنند.

وی افزود: بیش از ۸۰۰ هزار نفر تاکنون از مرز مهران خارج شده اند و قطعا استان و شهرستان مهران برای بازگشت زوار و توسعه زیرساخت نیازمند توجه هستند.

صالحی امیری افزود: نیازهای استان ایلام فردار در جلسه هیئت دولت مطرح خواهد شد و شخصا مسائل و مشکلات را به رئیس جمهور گزارش خواهم داد.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از ازدحام جمعیت زائران می توانند از دیگر مرزهای کشور مثل شلمچه و چذابه عبور کنند تا تردد در مرز مهران روان تر شود.