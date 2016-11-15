۲۰ هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج در فارس اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید کوشکی صبح سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج اعلام کرد: بیش از ۲۰ هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج تدارک دیده شده که از ۳۰ آبان ماه در استان فارس اجرایی می شود.

وی ادامه داد: حضور نخبگان بسیجی در مدارس فارس در جهت تبئین مباحث نظام اسلامی برای نسل جوان انقلاب اسلامی از جمله اولویت های ما در این هفته است.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر استان فارس تصریح کرد: جشنواره های علمی مختلف برای فعالین بسیجی و طلاب و دانشجویان استان برگزار می شود.

سرهنگ کوشکی با اشاره به اهمیت توجه به اقتصاد مقاومتی نیز یادآور شد: همایش شکوه هجرت با حضور برگزیدگان اقتصاد مقاومتی بسیج نیز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اولین یادواره شهدای کارگری نیز از برنامه های مهم این هفته است.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت های مجموعه در بخش اقتصاد مقاومتی نیز گفت: : تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اقتصاد مقاومتی پرداخت و حدود ۳۵ هزار اشتغال در فارس ایجاد شده است.

کوشکی یادآور شد:۱۰ هزار پروژه کوچک با تسهیلات ۳ تا ۳۰ میلیون تومانی توسط سپاه فجر در فارس راه اندازی شده که این روند ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی شدن طرح های محرومیت زدایی در فارس نیز گفت: طرح جامع ساماندهی نقاط محروم و آسیب‌دیده شیراز تهیه و برای تصویب به ستاد کل سپاه ارسال شد اما از سه ماه قبل برنامه‌های بومی و محلی را در مناطق آسیب‌دیده و اطراف حرم مطهر، شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر استان فارس یادآور شد: به مناسبت اربعین موکب احمد ابن موسی(ع) راه اندازی شد و در صبح اربعین نیز شاهد حضور گسترده بسیجیان راهپیمایی و عزاداری بزرگ اربعین خواهیم بود.