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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

تشدید اقدامات کنترلی در محور حمیل- ایلام

تشدید اقدامات کنترلی در محور حمیل- ایلام

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از جلوگیری از ورود اتباع بیگانه و افراد فاقد روادید به این شهرستان جهت ورود به مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ جهانگیر زارعی با اعلام این خبر گفت: با توجه به ازدحام شدید جمعیت در منطقه مرزی مهران و ورود بی سابقه خودروها به محورهای مواصلاتی و ایجاد گره های ترافیکی شدید در محور ایلام - حمیل و مرز مهران، ماموران انتظامی این شهرستان با همکاری بخش انتظامی حمیل اقدامات ترافیکی را اجرا کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی از ساعت ۰۴:۳۰ صبح امروز در سه راهی حمیل مستقر و از همان ابتدای حوزه استحفاظی نسبت به هدایت زائران اتباع بیگانه به مرز شلمچه و جلوگیری از ورود افراد فاقد گذرنامه اقدام کردند.

سرهنگ زارعی گفت: یکی دیگر از اقدامات انتظامی در راستای کاهش بار ترافیکی محور حمیل- ایلام تعیین محور جایگزین سرابله – ایوان – ایلام و جلوگیری از ورود خودروهای سنگین غیر از خودروهای حامل مواد خوراکی و فاسد شدنی به محور مذکور بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با تشکر از همکاری کلیه سازمان ها و نهادهای دخیل در امربرگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) از کلیه آنان درخواست کرد از برپایی چادر در حریم جاده جهت پذیرایی از زائران خودداری کنند. 

کد مطلب 3825090

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