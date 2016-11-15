تشدید اقدامات کنترلی در محور حمیل- ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ جهانگیر زارعی با اعلام این خبر گفت: با توجه به ازدحام شدید جمعیت در منطقه مرزی مهران و ورود بی سابقه خودروها به محورهای مواصلاتی و ایجاد گره های ترافیکی شدید در محور ایلام - حمیل و مرز مهران، ماموران انتظامی این شهرستان با همکاری بخش انتظامی حمیل اقدامات ترافیکی را اجرا کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی از ساعت ۰۴:۳۰ صبح امروز در سه راهی حمیل مستقر و از همان ابتدای حوزه استحفاظی نسبت به هدایت زائران اتباع بیگانه به مرز شلمچه و جلوگیری از ورود افراد فاقد گذرنامه اقدام کردند.

سرهنگ زارعی گفت: یکی دیگر از اقدامات انتظامی در راستای کاهش بار ترافیکی محور حمیل- ایلام تعیین محور جایگزین سرابله – ایوان – ایلام و جلوگیری از ورود خودروهای سنگین غیر از خودروهای حامل مواد خوراکی و فاسد شدنی به محور مذکور بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با تشکر از همکاری کلیه سازمان ها و نهادهای دخیل در امربرگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) از کلیه آنان درخواست کرد از برپایی چادر در حریم جاده جهت پذیرایی از زائران خودداری کنند.