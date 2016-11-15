وداعی از جنس عشق/«محسن خزایی» آراسته به زیور «راوی صادق» بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد عنادی، مدیر مسئول روزنامه جام جم در یادداشتی به مناسبت تشییع پیکر خبرنگار مدافع حرم نوشت: در دنیای امروز و در عصری که از آن با عنوان عصر رسانه یاد می شود ، خبرنگارانی از جنس شهید خزایی نایاباند زیرا او آراسته به زیور «راوی صادق» بود.
متن این یادداشت بدین شرح است:
شهید محسن خزایی، خبرنگار شجاع و رزمنده شهادت طلب جنگ نرم، همپا با مدافعان حرم یعنی همان سلحشوران عرصه جنگ سخت عاشقانه و با عمق وجود روایتگر نبرد میدانی در سوریه بود.
او راوی صادقی بود که فراتر از تراز خبرنگاران معمولی برای شکار صحنههای رشادت مدافعان حرم تا چند قدمی تکفیریهای سفاک میرفت تا خبری مبتنی بر واقعیات و تصویری عینی از آنچه در حلب میگذرد برای مخاطبان مخابره و ارسال کند.
در دنیای امروز و در عصری که از آن با عنوان عصر رسانه یاد می شود ، خبرنگارانی از جنس شهید خزایی نایاباند زیرا او آراسته به زیور «راوی صادق» بود. راوی صادق جبهه حق در برابر باطل. راوی مظلومیت مردمانی که پنج سال است قربانی تروریستها هستند. تروریستهایی که در سایه حمایت همهجانبه مثلث غربی، عربی و عبری دست به هر جنایتی میزنند تا به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشانند.
در چنین کارزاری که بسیاری از خبرنگاران وابسته به این مثلث آشوبساز صرفا روایتگر عملیات تروریستها آن هم با عنوان تحریف شده ناراضیان سوریه یا دولت اسلامی و ... هستند و در برابر جنایات داعش، النصره و احرارشام یا مهر سکوت بر لب میزنند یا از ذکر واقعیات رسانهای طفره میروند، رشادتها و روایت صادقانه امثال شهید خزایی است که وجدان جامعه جهانی را نسبت به عمق جنایات تکفیریها در سوریه بیدار میسازد.
محسن خزایی همچون رزمندگان مدافع حرم فرزندی از خانواده بزرگ رسانه ملی بود که با نثار جان خویش نشان داد دفاع از حریم اهل بیت(ع) و آرمانهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب مرز نمیشناسد و الحق دیروز مردم، اصحاب رسانه و مسئولان با حضور پرشور در مسجد بلال نشان دادند که قدرشناس رشادتهای این خبرنگار شجاع و این فرزند دلیر سیستان هستند.
فرزندان شهید خزایی نیز با روحیه سرشار از عشق به اسلام و انقلاب نشان دادند رهروان راستین راه پدر شهیدشان هستند. بدونشک شهید خزایی آخرین شهید عرصه رسانه در جبهه حق علیه باطل نیست و نخواهد بود، زیرا این جبهه قدمتی به درازای تاریخ دارد.
و تا پیروزی جبهه حق بر باطل این جاننثاری استمرار خواهد داشت. از طرفی شهید خزایی الگویی برای ما اهالی رسانه محسوب میشود تا در روایتگری آنچه رخ داد با بصیرت عمل کنیم و در جبههای متحد و بدون تیغ بر خود کشیدن و خدای ناکرده بازی در میدان فرصتطلبان همه انرژی و توان خود را برای مقابله با جبهه رسانهای کفر بکار بندیم تا در کنار مدافعان حرم شاهد نابودی هرچه سریعتر تروریستهای تکفیری و فروپاشی جبهه جاهلیت مدرن باشیم.
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