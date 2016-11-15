به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، امین جلال منش از استقبال اساتید و دانشجویان از ثبت نام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در سراسر کشور خبر داد.

وی افزود: تاکنون از مجموعه افرادی که در سامانه ثبت نام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ثبت نام کرده اند، ۷۱ درصد دارای مدرک کارشناسی، ۱۹ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۱۰ درصد دارای مدرک دکتری و دکتری تخصصی هستند.

معاون جهاد علمی و فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان با بیان اینکه ۶۲ درصد از ثبت نامی های کل کشور، خانم و ۳۸ درصد از آن ها آقا هستند، بر امکان ثبت نام همه دانشجویان مراکز آموزش عالی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تاکید کرد و گفت: بیشترین ثبت نام در دانشگاه صنعتی اصفهان با اختصاص حدود ۱۰ درصد از ثبت نامی های کل کشور بوده است.

جلال منش افزود: ثبت نام از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در سایت hodat.ir از اول مهر آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.

همچنین علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به ۴۲ مرکز حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در سراسر کشور مراجعه کنند.