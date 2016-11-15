تعطیلی ۶ مرکز معاینه فنی به دلیل تخلف و عدم نصب دوربین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قیصر اظهار داشت: فاز اول طرح تجهیز مراکز معاینه فنی سراسر کشور به دوربین پلاک‌خوان یازدهم آبان ماه سال جاری به پایان رسید که از ۴۳۹ مرکز معاینه فنی سراسر کشور، ۴۳۳ مرکز به دوربین پلاک‌خوان در قسمت ورودی مجهز شدند.

وی در ادامه افزود: پس از پایان فاز اول طرح تجهیز مراکز معاینه فنی سراسر کشور به دوربین پلاک‌خوان، با مراکزی که اقدام به نصب دوربین نکرده بودند، برخورد شد به طوری که از فعالیت چهار مرکز معاینه فنی به دلیل تخلف و دو مرکز به علت عدم نصب دوربین در قسمت ورودی جلوگیری به عمل آمد.

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، خاطر نشان کرد: این اتحادیه به عنوان مجری امور معاینه فنی و سیمفا تحت مدیریت وزارت کشور تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا این طرح به خوبی در سراسر کشور اجرایی شود.

قیصر در ادامه افزود: بی‌شک اجرای طرح بزرگی همچون سیمفا در سراسر کشور می‌تواند کاستی‌هایی را نیز به همراه داشته باشد که در تلاش هستیم که این کاستی‌ها به حداقل برسد و در صورت مشاهده و گزارش تخلف از مراکز معاینه فنی به حتم با مراکز متخلف برخورد خواهد شد.