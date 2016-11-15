به گزارش خبرنگار مهر، مراد شیخ ویسی پیش از ظهر امروز سه شنبه در کارگروه اقتصادی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه برنامه‌های این نهاد را برای برنامه ششم توسعه تدوین نموده است.

وی احیای رویشگاه‌های مرتعی و توسعه گیاهان دارویی را از برنامه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان تا پایان برنامه ششم توسعه عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۳۳.۶ هزار هکتار در استان احیای رویشگاه مرتعی و کت گیاه دارویی داشتیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه افزود: امسال نیز کشت ۲۸.۴ هزار همکتار گیاه دارویی و احیای رویشگاه‌های مرتعی در استان انجام گرفت و تا پایان برنامه ششم بیش از ۱۸۲ هزار هکتار در این خصوص را در دستور کار داریم.

شیخ ویسی به برنامه‌های تدوین شده برای جنگل‌کاری، صیانت و احیای جنگل‌های استان کرمانشاه تا افق ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سال گذشته جنگل‌کاری، صیانت و احیا درسطح ۸۵ هزار هکتار از جنگل‌های استان را داشتیم.

وی بیان کرد: امسال نیز ۲۳ هزار هکتار جنگل‌کاری، صیانت و احیای جنگل‌ها را داریم و برای پایان برنامه ششم نیز ۴۲۶ هزار هکتار پیش بینی شده که این آمار و ارقام هدفگذاری شده باید تغییر یابد.

شیخ ویسی با اشاره به وجود ظرفیت‌های خوب کشت گیاهان دارویی در استان گفت: ۱۱۶ تعاونی مرتع داری در استان کرمانشاه داریم تا این برنامه اقتصادی شود.

وی با اشاره به کشت گیاهان دارویی در سطح ۱۱۰۰ هکتار در استان گفت: اگر برای توسعه کشت گیاهان دارویی نهاده‌های مورد نیاز را در اختیار متقاضیان قرار دهیم در این هدفگذاری موثر خواهد بود همچنانکه تقاضا برای کشت موسیر در استان بالاست.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان گفت: برنامه صیانت از جنگل‌ها طرحی ملی است و از سال ۸۲ در استان به اجرا درآمده است.