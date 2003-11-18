مردم انگليس تا به حال يك رييس جمهور آمريكايي را اين چنين طرد نكرده بودند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه لوموند چاپ فرانسه امروز نوشت: بوش در حالي ازانگيلس ديداركردكه افكارعمومي اين كشور به شدت سياست هاي وي را رد مي كند.

به نوشته لوموند، درطول تاريخ هيچ يك از روساي جمهور آمريكا اين چنين درجامعه انگليس طرد نشده بود زيرا امروزدر لندن مشاهده شد كه جرج بوش رييس جمهور آمريكا هم از لحاظ شخصيت و هم از لحاظ سياست از سوي مردم آمريكا طرد شده است و مردم اين كشور به ويژه مناطق مسلمان نشين ازپذيرفتن وي امتناع كردند.

لوموند نوشت: طبق نظرسنجي كه به تازگي در روزنامه انگليسي تايمز به چاپ رسيد،60 درصد مردم انگليس كه 67 درصد آنان را زنان تشكيل مي دهند، سياست بوش درعراق را رد كرده اند. 59 درصد از انگليسي ها نيز معتقدند بوش با حركاتي كه درعراق صورت داد، وجهه واشنگتن را نزد مردم جهان از بين برد. 49 درصد اظهار داشتند كه جنگ عراق يك اشتباه بود و درساندي تايمز اعلام شد كه مردم لندن به طور كلي بوش را انساني "احمق" مي دانند.

روزنامه لوموند نوشت: مردم انگليس فضاحت بارترين استقبال را ازبوش به عمل آوردند و در بين اين سفر تنها اشخاصي كه كاملا با وي صميمانه برخورد كردند بلر و ديگر شخصيتهاي سياسي اين كشور بودند.