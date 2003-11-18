  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۰۹

لوموند:

مردم انگليس تا به حال يك رييس جمهور آمريكايي را اين چنين طرد نكرده بودند

روزنامه لوموند با اشاره به سفر اخير بوش به انگليس، نوشت: تا به حال در تاريخ جهان و به ويژه در تاريخ سياسي انگليس روساي جمهور آمريكا اين چنين طرد نشده بودند.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه لوموند چاپ فرانسه امروز نوشت: بوش در حالي ازانگيلس ديداركردكه افكارعمومي اين كشور به شدت سياست هاي وي را رد مي كند.
به نوشته لوموند، درطول تاريخ هيچ يك از روساي جمهور آمريكا اين چنين درجامعه انگليس طرد نشده بود زيرا امروزدر لندن مشاهده شد كه جرج بوش رييس جمهور آمريكا هم از لحاظ شخصيت و هم از لحاظ سياست از سوي مردم آمريكا طرد شده است و مردم اين كشور به ويژه مناطق مسلمان نشين ازپذيرفتن وي امتناع كردند.
لوموند نوشت: طبق نظرسنجي كه به تازگي در روزنامه انگليسي تايمز به چاپ رسيد،60 درصد مردم انگليس كه 67 درصد آنان را زنان تشكيل مي دهند،  سياست بوش درعراق را رد كرده اند. 59 درصد از انگليسي ها نيز معتقدند بوش با حركاتي كه درعراق صورت داد، وجهه واشنگتن را نزد مردم جهان از بين برد. 49 درصد اظهار داشتند كه جنگ عراق يك اشتباه بود و درساندي تايمز اعلام شد كه مردم لندن به طور كلي بوش را انساني "احمق" مي دانند.
روزنامه لوموند نوشت: مردم انگليس فضاحت بارترين استقبال را ازبوش به عمل آوردند و در بين اين سفر تنها اشخاصي كه كاملا با وي صميمانه برخورد كردند بلر و ديگر شخصيتهاي سياسي اين كشور بودند. 

کد مطلب 38251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها