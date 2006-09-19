محدوديت هاي ترافيكي مراسم رژه نيروهاي مسلح اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: از آنجا كه در مورخه جمعه 31/6/85 مراسم رژه يگان هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در ضلع شمالي حرم مطهر حضرت امام خميني(ره) برگزار مي شود ، لذا جهت سهولت حركت واحدهاي شركت كننده مقررات ويژه را به شرح زير به مرحله اجراء درخواهد آورد.

الف - محدوديت ها

از ساعت 24 روز پنجشنبه 30/6/85 تا پايان مراسم در معابر زير ممنوعيت تردد اعمال مي گردد.

1- بزرگراه صالح آباد از شمال به جنوب مسدود شده و از تردد كليه وسايل نقليه به سمت جنوب جلوگيري مي شود و اتومبيل هايي كه قصد عزيمت به بهشت زهرا را دارند از طريق خيابان شهيد رجايي، جاده قديم و درب گلدسته وارد بهشت زهرا خواهند شد.

2- بزرگراه آزادگان در مسير غرب به شرق و ورودي هاي صالح آباد مسدود گرديده و از تردد كليه وسايل نقليه تا پايان مراسم جلوگيري مي شود.

3- سه راه باقرشهر به سمت غرب مسدود مي شود.

4- ضلع شمالي حرم مطهر از ميدان ساعت به سمت غرب بسته خواهد شد.

5- ممنوعيت حركتي در راستگرد بزرگراه صالح آباد در ضلح شمالي بزرگراه آزادگان عمال مي گردد.

6- راستگرد ازاده راه تهران - قم جنوب به شرق بزرگراه بهشت زهرا ضلع شمالي حرم مطهر مسدود خواهد بود.

7- راستگرد شمال به شرق بزرگراه بهشت زهرا(ضلع شمالي حرم مطهر) مسدود شده و تنها مدعوين داراي كارت تردد مي توانند از اين مسير عبور نمايند.

8- ورودي هاي زيرگذر ضلع شمالي حرم مطهر در ضلع شمالي مسدود و حركت اتومبيل ها به استثناء مدعوين از اين مسير ممنوع مي باشد.

ب- ممنوعيت توقف

از ساعت 24 مورخه پنجشنبه 30/6/85 تا پايان مراسم توقف كليه وسايل نقليه در محدوده زير ممنوع خواهد بود.

1- ضلع شمالي حرم مطهر حضرت امام(ره) از ميدان ساعت با ضلع غربي آزادراه تهران - قم در هر دو سمت.

2- بزرگراه صالح آباد از پل شهيد صنيع خاني تا ضلع شمالي حرم در هر دو سمت.

3- آزادراه تهران - قم از پل شهيد كاظمي تا عوارضي تهران -قم در هر دو سمت بجز اتومبيل هايي كه جهت جابجايي افراد رژه رونده در نظر گرفته شده است.

راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از شهروندان درخواست مي نمايد ضمن همكاري با عوامل مستقر، چنانچه قصد تردد از معابر جنوب غربي پايتخت را دارند مسير حركتي خود را قبلا انتخاب تا با مشكلي مواجه نشوند.

بنابراين گزارش ، مركز فرماندهي و كنترل پليس راهور تهران بزرگ با شماره تلفن هاي 66935577 و 66926666 جهت راهنمايي شهروندان به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي است.