برگزاری اردوهای مشترک بادبانی و روئینگ ایران در چین

به گزارش خبرنگار مهر، به اجلاس انتخاباتی فدراسیون جهانی قایقرانی بادبانی ابتدای هفته جاری در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد که در این اجلاس از سوی ایران غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی، بهزاد اتابکی رئیس کمیته بادبانی و احمد احمدی قایقران این رشته از ایران به عنوان نماینده ورزشکاران بادبانی در کنگره جهانی حاضر بودند.

در این اجلاس شاهد برگزاری انتخابات برای تغییر رئیس فدراسیون جهانی بادبانی با حضور نمایندگان ۹۹ کشور عضو بودیم. در پایان این اجلاس کیم اندرسون دانمارکی با رای حاضرین به عنوان رئیس فدراسیون جهانی بادبانی انتخاب شد. همین طور کوانهای لی رئیس فدراسیون چین از سوی نمایندگان آسیا و با حمایت مسئولین آسیایی این رشته از جمله نمایندگان فدراسیون قایقرانی ایران به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی معرفی و آرای لازم را از سوی حاضرین کسب کرد.

در حاشیه برگزاری این اجلاس مسئولین فدراسیون قایقرانی دیدارهای دوجانبه و چندجانبه ای با مسئولین فدراسیون جهانی و کشورهای حاضر از جمله با نائب رئیس جدید فدراسیون جهانی دیدار و در خصوص برگزاری اردوهای مشترک در کشور چین در رشته های بادبانی و روئینگ توافق کردند.

هزینه های این سفر توسط اسپانسر فدراسیون شرکت مکین دریا تامین شد. احمد احمدی نیز به دعوت فدراسیون جهانی بادبانی به عنوان نماینده ورزشکاران در این اجلاس حضور پیدا کرده بود.