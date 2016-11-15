تفاهم نامه گردشگری خانه مطبوعات قشم با۲۲خانه مطبوعات ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خان احمدلو پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: مزیت های مهم صنعت گردشگری قشم همچون طولانی ترین غار نمکی جهان، جنگل دریایی حرا، خلیج دلفین ها، تنگه چاهکوه، دره ستاره ها، دره تندیس ها، جزایر ناز، سایت تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی، غارهای خوربس، دره ستاره ها، ماسه های نقره ای و طلایی هنگام، طیف وسیع خاک های رنگی و آهوان جزایر هرمز و هنگام، قلاع پرتقالی ها، بادگیرها و چاه های تلا در لافت بخشی از جاذبه هایی بود که در نشست مسئولان خانه مطبوعات قشم با مسئولان و نمایندگان خانه های مطبوعات استان های مختلف کشورمان به آنان معرفی شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات منطقه آزاد قشم عنوان کرد: با تشریح قوانین و مقررات حوزه سرمایه گذاری در این منطقه، از معافیت ورود مواد اولیه برای تولید کنندگان، صادرات آسان از قشم به نقاط مختلف جهان، واگذاری زمین با شرایط ویژه به فعالان واقعی اقتصادی به عنوان بخشی از مزیت های ورود به عرصه سرمایه گذاری در قشم معرفی شد.

خان احمدلو گفت: مسئولان خانه مطبوعات و سایر خبرنگاران از نقاط مختلف کشور با سفر به قشم و استفاده از امکانات اقامت ضمن بازدید از ظرفیت های مهم گردشگری و صنعتی این منطقه، مشاهدات و دستاوردهای خود را به طور مستند به اطلاع مخاطبان خود برسانند.

وی در ادامه تشریح پتانسیل های قشم، افزود: صنایع شیلاتی با توجه به سهم ویژه قشم در این صنعت، یکی از موقعیت های مهم برای سرمایه گذاری محسوب می شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات منطقه آزاد قشم با اعلام اینکه این جزیره یکی از مهمترین مناطق نفت و گاز کشور است، ورود سرمایه گذاران به این صنعت را بسیار مهم و مورد توجه مسولان سازمان منطقه آزاد قشم برشمرد.

وی در ادامه به اهمیت طرح جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل و اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی از طریق بندر تاریخی لافت و بندر خمیر به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت ها در مسیر فعالیت های اقتصادی نام برد و اجرای این طرح را موجب تحول عظیم در اقتصاد این منطقه دانست.

خان احمدلو در ادامه مباحث مطرح شده با مسولان خانه های مطبوعات استان های مختلف کشور، سیاست حمایتی سازمان منطقه آزاد قشم از سرمایه گذاری در بخش شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به بیش از ۴۰ روستای جزیره را نیز بخش دیگری از مزیت های سرمایه گذاری در این جزیره دانست و از اقدام سازمان منطقه آزاد قشم برای راه اندازی شبکه آبشیرینکن در روستای باسعیدو در منتهی علیه غرب جزیره با هدف استفاده مردم ۲۷ روستا از آب شرب سالم به عنوان یک اقدام بسیار مهم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست ها مدیران عامل و نمایندگان خانه های مطبوعات استان های مختلف کشورمان هم با ابراز خشنودی از ایجاد تفاهم نامه گردشگری با خانه مطبوعات قشم، فراهم شدن امکان معرفی دو جانبه ظرفیت های فراوان قشم و سایر مناطق کشور را از اولویت های حوزه رسانه ای برشمردند و اظهار امیدواری کردند که در آینده نزدیک پتانسیل های صنعت گردشگری و دیگر مزیت های سرمایه گذاری قشم و مناطق دیگر به اطلاع همه مردم ایران از طریق رسانه های استانی برسد.

خان احمدلو با تقدیر از نگاه فعالان مطبوعاتی نقاط مختلف کشورمان، بر پیگیری مسایل مطرح شده در این نشست ها تاکید کرد و تمرکز بر طرح همکاری خانه های مطبوعات کشور را موتور محرک شناخت بیشتر مردم کشورمان از ظرفیت های نقاط مختلف ایران برشمرد.

خانه مطبوعات و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های تهران، البرز، مازندران، همدان، مرکزی، گیلان، گلستان، چهار محال و بختیاری، لرستان، کرمان جنوبی، قزوین، کرمانشاه، کردستان، کرمان، فارس، خراسان شمالی، خراسان رضوی ، اردبیل، ایلام، آذربایجان شرقی و غربی، و خوزستان از جمله غرفه هایی بودند که مسئولان و اعضای خانه مطبوعات منطقه آزاد قشم از آنها بازدید و با مسئولان آن در زمینه های یاد شده مذاکره کردند.