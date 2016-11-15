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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

مجمع نمایندگان تهران طی بیانیه ای خواستار شدند؛

رئیس جمهور به موضوع آلودگی هوا ورود کند

رئیس جمهور به موضوع آلودگی هوا ورود کند

مجمع نمایندگان تهران طی بیانیه ای خواستار ورود رئیس جمهور برای حل مشکل آلودگی هوای کلانشهرها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ۳۵ عضو مجمع نمایندگان تهران در خصوص آلودگی هوای کلانشهرها در صحن علنی قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:  

سالیان متمادی است که تهران و برخی کلانشهرهای کشور در بسیاری از روزهای سال از آلودگی هوا در رنج و مشقت می باشند و مردم شریف این کلانشهرها ناگزیر به تنفس در هوای آلوده و تحمل بسیاری از بیماری ها هستند. معضل آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها ناشی از عدم مدیریت صحیح و منطبق بر استانداردهای جهانی است و جنس آن با گرد و غبارهایی که منشاء خارجی دارند متفاوت است.

با مدیریت صحیح می توان گفت در کوتاه مدت با مقابله با آن پرداخت. لذا از رئیس جمهور می خواهیم به این مورد ورود فرموده و با قید فوریت دستگاه ها را ملزم به اقدامات اساسی در این خصوص کنند.

کد مطلب 3825102

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